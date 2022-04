Stephanie Cayo: Kerem Bürsin descarta tener alguna relación con la actriz peruana

Las últimas semanas han sido bastante agitadas para Stephanie Cayo luego del estreno en Netflix de la primera película peruana de esta plataforma, “Hasta que nos volvamos a encontrar”. La actriz nacional se mostró muy emocionada con el lanzamiento de dicho film, aunque no se esperó que miles de internautas la criticaran duramente por su papel al considerar que no representaba a una auténtica mujer andina.

Otro de los temas que involucraron a la menor de las Cayo durante estos días fue su situación sentimental y la ruptura de su relación amorosa con Maxi Iglesias. Inmediatamente después de que confirmara su separación, se le vinculó con el también actor Kerem Bürsin, quien se pronunció sobre estas versiones.

Kerem Bürsin descarta tener relación con Stephanie Cayo

El turco conversó con la prensa de su país para descartar rotundamente cualquier tipo de relación con Stephanie Cayo. Incluso, Kerem Bürsin se incomodó con uno de los reporteros que le mencionó que había conseguido una ‘novia’ tras su regreso de España.

“ Ese término (novia) no es muy agradable. No deberíamos hablar del tema ahora aquí. No quiero hablar de aquello. En lugar de eso, creo que deberíamos cambiar nuestro pensamiento acerca de estos temas. Inmediatamente salen noticias sobre amor, pero es erróneo ”, inició.

“ En realidad, la parte que me molesta es mi vida privada. Entiendo por qué estamos hablando de esto, pero ahora en nuestro mundo hay muchas cosas de las que se debería hablar y no de esto. Hay problemas más grandes e importantes sucediendo en nuestro país y en el mundo. Es por eso que mi vida privada no es importante al lado de esos problemas ”, añadió.

Stephanie Cayo se pronuncia tras rumores de romance con Kerem Bürsin

Luego de rumores que parecían traer la verdad, la propia Stephanie Cayo confirmó que su relación con Maxi Iglesias llegó a su fin, pero afirmó que le guardará un especial cariño por el tiempo vivido. Asimismo, la nueva estrella de Netflix aseguró que aún no existe nada concreto con Kerem Bürsin, al indicar que recién se están conociendo.

“Ese es un tema que realmente es muy personal, todavía no sabemos qué... prefiero no decir nada al respecto. Sí lo he conocido, me parece que es un gran tipo, pero todavía no lo conozco mucho”, señaló para América espectáculos.