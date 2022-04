Ricardo Morán y la batalla legal con Reniec: “Voy confiado”

En “La Entrevista”, Paola Ugaz conversó Ricardo Morán, quien tras tres años de la ansiada llegada de sus hijos Catalina y Emiliano, continúa en una lucha legal con la Reniec para que puedan ser reconocidos como suyos. El productor resaltó que no es solo su batalla; sino de todas las nuevas familias que se han formado a la sombra de una legislación obsoleta.

- Demandaste al Estado peruano y mañana viernes será la primera audiencia.

Este tema se ha convertido prácticamente en una campaña de vida. Además, no es una campaña en la que esté luchando directamente por algo para mí; sino para Catalina y Emiliano, que están a punto de cumplir 3 años la próxima semana y no tienen conciencia de todo lo que se ha generado alrededor de su nacimiento.

Ha habido muchas críticas como ¿por qué expones esto? ¿por qué cuentas esto? ¿por qué expones a tus hijos? y es deliberado, es una cosa que estoy haciendo completamente deliberada. Tengo una vocación de activismo político y, sobre todo, en temas que me tocan a mí, a gente de mi identidad, de orientaciones sexuales diversas, minorías y a las nuevas familias que existen a la sombra de la legislación.

- La gestación subrogada no tiene legislación en el Perú. Me imagino que no te has chocado con una pared; sino con 50 porque no tenemos en qué sostener tu pelea. ¿Qué te dijo la Reniec cuando fuiste a inscribir a tus hijos?

Mi pelea empieza antes cuando voy a inscribirlos al Consulado Peruano en Houston. Mis hijos nacen en Estados Unidos, tienen su ciudadanía, su partida de nacimiento donde consta un único padre. En el Registro de Nacido Vivo, como lo llaman acá, dice padre: Ricardo Morán y madre: gestante subrogada anónima. Hay algún papel donde consta el nombre de Megan, en mi libro yo hablo mucho de ella porque fue la gestante subrogada.

Voy al Departamento de Registros y Muertes, en el Estado de Texas, y nadie pestañea. Ven el papel, hacen el trámite y me mandan a sacar el pasaporte. Cuando voy al Consulado, me doy cuenta de que las cosas no estaban bien. El cónsul en Houston nos recibe con una fotocopia de los artículos del Código Civil en al área de familia donde están detallados los casos en el Perú que permiten la inscripción de un niño y son tres únicamente.

Entro al Perú el 5 de junio del 2019 con los bebes. Yo entro con mi pasaporte peruano y ellos con el americano y les dan una visa por seis meses como turistas y esa visa se venció el 5 de noviembre del 2019; es decir, mis hijos tienen 2 años y 5 meses, no voy a decir como migrantes ilegales, pero sí extendiendo ilegalmente su estadía, ellos han debido salir del país.

Cuando fui a Reniec, en todos los formularios se exige el nombre de la madre tal como consta en el documento expedido por el hospital, que es el Certificado de Nacido Vivo. El nombre del padre siempre es opcional.

-¿Cuál es el miedo que ocultan estos papeles?

El Código Civil es de 1984. Las terapias de gestación subrogada existen desde los 80, entonces sí es iluso pensar que un legislador en esa época cuando escribió este código, que busca proteger sobre todo a la mujer, porque nuestro país es de padres abandonadores, entonces es difícil pensar que va a haber un padre desesperado por no abandonar; sino por firmar a sus hijos. Yo soy el contrario al estereotipo del padre abandonar peruano.

Además, ese código es más o menos un calco del código del año 1936, entonces había mucho menos posibilidades de que estos métodos existieran.

Lo que la Reniec puede argumentar es que la ley no se lo permite y, en ese sentido, tiene razón parcialmente. El Código Civil no explica un procedimiento para que un padre solo inscriba a su hijo, pero la Constitución, que está muy por encima, obliga, permite, exige e indica que todo niño o niña nacida de un peruano le corresponde su ciudadanía.

- Si sigue la negativa de este sistema, ¿qué haz pensado hacer?

En principio, no hay argumentos para que nos digan que no porque si nos dicen que no, están diciendo que una ley del Código Civil tiene mayor rango que a la Constitución. Voy confiado a esta audiencia, sintiendo que va a haber un sí.

El problema es que las cosas no terminan ahí. Hay tres caminos. Reniec y su abogado dan el DNI y partida de nacimiento a Catalina y Emiliano, pero dudo. Lo otro es que desobedezcan, que ya ha hecho en el pasado. El tercero, y más probable, es que si nos dan el sí, están obligados a pelear hasta la última instancia y lo que harían sería apelar la sentencia.