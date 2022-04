Merly Morello sobre su bisexualidad: “Aprendan a respetar y relájense un poco”

Merly Morello causó revuelo en redes sociales luego de que, en el mes de febrero del presente año, varios cibernautas leyeran comentarios en los que la joven actriz revelaba su bisexualidad abiertamente. Durante una entrevista con La República, la influencer dio a conocer su posición frente a sus detractores y dio algunos consejos a quienes temen revelar su orientación sexual.

Este jueves 21 de abril, Yirko Sivirich presentó su nueva colección “Hanaq Pacha” en Lima, la cual fue un éxito en Nueva York, Estados Unidos. Merly Morello, Amy Gutiérrez, Milena Warthon, Francisca Aronsson y más personajes públicos estuvieron presentes en este desfile de modas que tuvo lugar en el Museo de Arte de Lima (MALI).

¿Qué dijo Merly Morello?

La también modelo reveló que todo su entorno está enterado sobre su bisexualidad y no tienen ningún problema con ello. Asimismo, mencionó que no debería tener tanta importancia conocer sus preferencias.

“Nunca entendí la relevancia de a quién puedo y a quién no amar. La verdad me siento en paz con lo que siento, con lo que soy, mi mamá y mi abuela igual, así que por ese lado no tengo problema. La gente cercana a mí lo sabe desde que tengo uso de razón, creo yo, y en redes realmente aprendan a respetar y a no darle tanta importancia a un tema que es solamente un gusto y fin”, dijo Morello.

Por otro lado, aconsejó a quienes no han revelado sus preferencias por miedo a su entorno o a la sociedad en general: “Lo más importante: siéntete seguro. Si no te sientes seguro de contarlo, en el sentido físico y sientes que algo malo te pueda pasar, el mundo no se va a acabar. Mientras lo sepas tú y la persona que amas es más que suficiente. Lo importante es cuidar tu integridad y no tener miedo tampoco”.

Finalmente, Merly comenta que no tendría problemas si la gente habla de ella; por el contrario, considera que le beneficia en la parte publicitaria: “Si me dejan, me bajaría el ‘engagement’, así que no tengo problemas; sin embargo, relájense un poco. Que ustedes se quieran hacer hígado conmigo no es mi culpa”.

Merly Morello revela su orientación sexual en redes sociales

A través de su cuenta de Tiktok, la joven subió un video en el que mostró su reacción hacia los diferentes comentarios. En esta publicación, una seguidora le preguntó abiertamente si era lesbiana, por lo que Merly aclaró el tema y señaló que era bisexual.