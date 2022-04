Mario Irivarren ‘reclama’ a Aldo Miyashiro por infidelidad: “Ya fregó la pichanga a la gente”

Mario Irivarren se suma a la lista de personajes públicos que se pronunciaron ante la infidelidad de Aldo Miyashiro a su esposa Érika Villalobos. El ex chico reality dio a conocer su opinión sobre el ampay de Magaly Medina y, de forma burlesca, le dijo al conductor de “La banda del chino” que “ya fregó la pichanga a la gente”.

Luego del ampay transmitido en el canal de la ‘Urraca’, Aldo Miyashiro se disculpó públicamente de su esposa Érika Villalobos y de su familia. De esta manera, el conductor aceptó que cometió un error con Fiorella Retiz y pidió que no se ensañen con ella, solo con él.

¿Qué dijo Mario Irivarren?

Durante una breve entrevista con el programa “Amor y fuego”, el modelo aconsejó a Aldo Miyashiro que una persona debe anunciar su separación antes de cometer “cualquier estupidez”. Además, Mario Irivarren lamentó que, debido a Aldo Miyashiro y a Óscar del Portal, el fútbol entre amigos está siendo cuestionado por las parejas.

“Ya fregó la pichanga a la gente. Te quedas en tu casa tranquilito o sales con tus amigos si quieres, pero te vas a tu casa solo y tranquilito y no haces nada. No hay medias tintas en ese tema”, finalizó.

Christian Domínguez pide que paren las burlas

El panelista de “América hoy” también se pronunció ante el polémico caso de Aldo Miyashiro y exigió a los cibernautas que “dejen de estar mofándose” porque es un tema que afecta a la familia.

“Ayer lo que comenté venía de una pregunta de la psicóloga y lo vuelvo a repetir: una infidelidad es injustificable, así estés bien o mal con la pareja. Bien lo dijo Aldo, uno sufre más por la familia. Por favor, dejen de estar mofándose y mandar una información que no es porque dos o tres galifardos dicen una cosa, todos dicen lo mismo”, inició.

“Yo fui tendencia por una palabra que dije, pero no explican después de eso. Ponen la infidelidad es injustificable y lo ponen a primera plana. Entonces, quien no ve el programa comienza a atacarme. Todo el mundo va a pensar que yo soy un fresco porque también lo he pasado o que estoy juzgando algo. Al contrario, no puedo justificar un error que también he cometido, por eso, he sido muy delicado para opinar, porque no me siento con el derecho ni la autoridad moral de decirlo porque también me equivoqué”, agregó.