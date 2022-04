Janet Barboza a Melissa Paredes sobre su despido tras ampay: “No es verdad y tú lo sabes”

Janet Barboza arremetió contra su excompañera, Melissa Paredes, para aclarar que ella no fue retirada del matutino “América Hoy” por su ampay con Anthony Aranda como la actriz aseguró que había pasado. Y es que luego del escándalo por las imágenes con el “Gato activador”, Melissa salió del programa de las mañanas, pese a que en un inicio aseguraron que solo se tomaría unas vacaciones.

Luego de esto, la Paredes dio una entrevista para las cámaras de “Mujeres al mando”, dónde confesó que ella no renunció al trabajo, sino que “le arrebataron la conducción de un día para el otro” , tras hacerse públicas las imágenes con el bailarín.

“Se habla mucho de que no se trata igual al hombre y mujeres en televisión. Ya les conté el caso de Christian Domínguez cuando trabajaba conmigo en el otro canal, la directiva decidió darle sus vacaciones, separarlo y entré yo a reemplazarlo”, dijo Barboza.

Lo dicho por Janet hace referencia al caso de Aldo Miyashiro y Oscar del Portal, quienes también trabajan en América Televisión. Dicha casa televisora habría decidido separar a Melissa Paredes y Sheyla Rojas por escándalos similares, por lo que muchas figuras públicas, como Juliana Oxenford, e internautas han pedido que se tomen las mismas sanciones.

La “Reina de las movidas” aseguró que en el caso de Melissa Paredes no hubo despido, y aseguró que está dispuesta a desmentir lo dicho por la modelo en caso fuera necesario. “Con el caso de Melissa Paredes no es lo que tú dices, no es verdad y tú lo sabes, acá tenemos pruebas. A ti no se te separó de ‘América Hoy’ por lo que tú estás diciendo, te lo dije hace unos meses, las mentiras tienen patas cortas, te enredas en tu propio laberinto porque hay mucho que decir sobre este tema, no es lo que se dice” , declaró la ‘Rulitos’.

Además, también recalcó que a ella no le gusta hablar “con mensajes subliminales, ni intentando dejar mal a nadie, cuando alguien que por ahí no me agrada y hace las cosas mal lo voy a decir, no me voy a ensañar con nadie, nunca lo he hecho y no lo voy hacer ahora, pero cuando alguien miente, hay pruebas, ya habrá momento y oportunidad”.