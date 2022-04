Fiorella Retiz pide perdón tras ampay con Aldo Miyashiro: “Lamento mucho lo que ha sucedido”

La periodista Fiorella Retiz rompió su silencio sobre el ampay que protagonizó con Aldo Miyashiro y señaló que vive un momento difícil, puesto que no tiene palabras para expresar su dolor debido a la situación que viven las personas involucradas.

En un principio, la reportera no quería declarar hasta que salgan las imágenes. Sin embargo, tras la difusión de su encuentro con Miyashiro en televisión nacional, la ahora expresentadora no se pronunció hasta hoy.

“Lamento mucho lo que ha sucedido. Pido perdón a todas las personas involucradas. No hay palabras para expresar mi dolor y pena. Nunca pensé vivir algo así. Ahora, en soledad y vergüenza, enfrentaré las consecuencias. A todos los que me conocen y me han apoyado les doy gracias de corazón”, escribió Retiz en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, la periodista mantiene desactivados los comentarios de sus redes sociales y su cuenta de Twitter está bloqueada. En ese sentido, su última publicación -antes del pronunciamiento de hoy- ha sido un partido de fútbol del equipo Once Machos.

Fiorella Retiz reconoce ampay con Aldo Miyashiro. Foto: Instagram

Se quedó sin trabajo

La gerencia de “Click” decidió prescindir de los servicios de Fiorella Retiz debido a las imágenes difundidas el día de ayer por Magaly TV. Es así que deja la conducción de su programa que se transmitía por VIVA TV.