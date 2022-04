Fiorella Retiz pide perdón tras ampay con Aldo Miyashiro: “Lamento mucho lo que ha sucedido”

La periodista Fiorella Retiz rompió su silencio sobre el ampay que protagonizó con Aldo Miyashiro y señaló que vive un momento difícil, puesto que no tiene palabras para expresar su dolor debido a la situación que viven las personas involucradas.

“Lamento mucho lo que ha sucedido. Pido perdón a todas las personas involucradas. No hay palabras para expresar mi dolor y pena. Nunca pensé vivir algo así. Ahora, en soledad y vergüenza, enfrentaré las consecuencias. A todos los que me conocen y me han apoyado les doy gracias de corazón”, escribió Retiz en su cuenta de Instagram.

Fiorella Retiz reconoce ampay con Aldo Miyashiro. Foto: Instagram

