Fiorella Méndez revela que esposa de Óscar del Portal sabía de reunión con Aldo Miyashiro

El ampay emitido el último lunes en el programa de Magaly Medina donde se ve a Aldo Miyashiro besándose con Fiorella Retiz y a Óscar del Portal compartiendo con Fiorella Méndez, sigue generando repercusiones. Por ahora, el conductor de “La banda del Chino” reconoció públicamente su error la noche de este miércoles, mientras el comentarista deportivo aún no se pronuncia sobre los hechos recientes.

Sin embargo, la periodista relacionada con el exfutbolista de Sporting Cristal se pronunció este jueves en la edición de América hoy a través de Christian Domínguez. La mujer de prensa negó los hechos vertidos por ‘La Urraca’ y aseguró que no era la primera vez que se quedaba a dormir en dicho departamento, además que Vanessa Químper tenía pleno conocimiento de ello.

Fiorella Méndez asegura que no es primera vez que duerme en casa de Óscar del Portal

“ Tuve la oportunidad de dejarle un delivery que me pidió para su familia, lloraba todo el tiempo y me dijo: ‘amigo, yo me quedé dormida porque yo trabajo con ellos (Oscar y Aldo)’. No es la primera vez que se quedan trabajando hasta altas horas de la noche. Además, señaló: ‘Me quedé dormida y no vi ni las imágenes de Aldo’. Eso coincide con el descargo que dijo Aldo Miyashiro cuando precisó que ellos estaban dormidos cuando pasó ”, indicó el cumbiambero.

Como se recuerda, Christian Domínguez y Fiorella Méndez mantienen una relación amical que nació cuando la reportera estuvo casada con Pedro Loli. Por ello, el cantante la ayudó para que su pronunciamiento pueda conocerse ante los televidentes.

Fiorella Méndez asegura que Vanessa Químper sabía de la reunión con Miyashiro

Tras la primera declaración de Domínguez, Brunella Horna lanzó un custionamiento que sorprendió a sus compañeros. La joven modelo preguntó si la esposa de Óscar del Portal, Vannessa Químper, sabía sobre la reunión con Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz. En ese momento el artista recibió un mensaje que terminó por zanjar la duda.

“Me acaba de escribir Fiorella Méndez porque está viendo el programa. Ella dice: ‘Sí, la esposa de Óscar sabía, la chica que trabaja en la casa de Óscar también estaba’”, reveló ante sus compañeras.