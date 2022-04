Érika Villalobos regresa al teatro con obra musical tras infidelidad de Aldo Miyashiro

Aldo Miyashiro puso en el ojo de la tormenta a Érika Villalobos y a su familia luego de ser captado por las cámaras de Magaly Medina siéndole infiel a su esposa con Fiorella Retiz. Sin embargo, la actriz no se ha pronunciado sobre este acontecimiento y, actualmente, ella se encuentra ensayando para la obra “Todos vuelven, un musical para el reencuentro”.

Hasta el momento, Érika Villalobos no ha dado su opinión sobre este ampay que viene remeciendo la farándula peruana. En su lugar, un allegado a la actriz expresó cómo se sentiría con esta carga emocional. “Ella prefiere no ventilar sus asuntos privados por respeto a sus hijos. Es una mujer fuerte que sabrá salir adelante”, aseguró.

¿De qué se trata la obra musical de Érika Villalobos?

Este miércoles 11 de mayo, Érika Villalobos hará su debut en la obra “Todos vuelven, un musical para el reencuentro” y su participación tendrá lugar hasta el domingo 3 de julio. Este evento artístico es producido y dirigido por Denisse Dibós y se llevará a cabo en el Teatro Municipal.

Érika Villalobos es una de las protagonistas y compartirá el escenario con más figuras reconocidas como Emilia Drago, Miguel Álvarez, Sandra Muente, Miluska Eskenazi, Alfredo Valente, Edwin Vásquez, Andrés Salas, Gustavo Mayer y Mónica Dueñas. Además, habrá un elenco de bailarines liderados por Raúl Romero y Sandra Begué.

Érika Villalobos se alista para el estreno de la obra musical este 11 de mayo. Foto: Teleticket.

El respaldo hacia Érika Villalobos

Este miércoles 22 de abril, Aldo Miyashiro se disculpó públicamente sobre lo sucedido con Fiorella Retiz en la noche del ampay; sin embargo, a raíz de este discurso, las redes sociales detonaron y los cibernautas dieron a conocer su opinión sobre el tema.

Érika Villalobos recibió el respaldo de sus seguidores y de varias figuras pertenecientes a los programas de espectáculos. En ese sentido, Brunella Horna dejó en claro que la decisión de disculpar a Aldo Miyashiro la tiene que tomar ella y no el público.

“Hizo bien al pedir perdón a Érika porque ella es la principal afectada, a su familia, a sus hijos. Si tú y yo le creemos, no importa, porque nosotros no tenemos que perdonarlo. A nosotros no nos ha hecho daño, a Érika sí. En ella quedará si le perdona o no, nosotros no tenemos por qué opinar”, dijo la conductora.