Domínguez cansado de burlas por opinar sobre ampay a Aldo Miyashiro: “Dejen de estar mofándose”

Los programas de espectáculos más destacados del Perú han tenido como tema principal el más reciente ampay de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, emitido por Magaly Medina el último lunes 18 de abril. Ambos conductores de América TV fueron captados con Fiorella Rétiz y Fiorella Méndez, respectivamente. Tras ello, el líder de “La banda del chino” reconoció su error en la reciente edición de su espacio televisivo y aprovechó la chance para pedir perdón a su esposa Érika Villalobos.

Previo a ello, los conductores de “América hoy” no pasaron por el alto el hecho y cada uno de ellos brindó su opinión de lo sucedido. Christian Domínguez intentó en todo momento no decir palabra alguna, pero tuvo que responder a la pregunta de la psicóloga que los acompaña en cada ocasión, lo que llevó a que sea víctima de burlas en las últimas horas. En ese sentido, el cumbiambero pidió a sus televidentes que paren con las mofas y los memes en redes sociales.

PUEDES VER: Aldo Miyashiro afirma que Óscar del Portal y Fiorella Méndez no durmieron juntos la noche del ampay

Christian Domínguez harto de burlas tras opinar sobre ampay a Miyashiro

“Ayer lo que comenté venía de una pregunta de la psicóloga y lo vuelvo a repetir: una infidelidad es injustificable, así estés bien o mal con la pareja. Bien lo dijo Aldo, uno sufre más por la familia. Por favor, dejen de estar mofándose y mandar una información que no es porque dos o tres galifardos dicen una cosa, todos dicen lo mismo”, inició.

“Yo fui tendencia por una palabra que dije, pero no explican después de eso. Ponen la infidelidad es injustificable y lo ponen a primera plana. Entonces, quien no ve el programa comienza a atacarte. Todo el mundo va a pensar que yo soy un fresco porque también lo he pasado o que estoy juzgando algo. Al contrario, no puedo justificar un error que también he cometido, por eso he sido muy delicado para opinar, porque no me siento con el derecho ni la autoridad moral de decirlo porque también me equivoqué”, agregó.

Christian Domínguez hizo público el pronunciamiento de Fiorella Méndez

En otro momento del último programa, Christian Domínguez aseguró haberse comunicado con Fiorella Méndez en las últimas horas para poder hacer su descargo ante los televidentes. El cumbiambero indicó que la reportera solía quedarse a dormir en casa de Óscar del Portal y hasta que la esposa del comentarista, Vanessa Químper, tenía conocimiento de ello.

“Tuve la oportunidad de dejarle un delivery que me pidió para su familia. Lloraba todo el tiempo y me dijo: ‘Amigo, yo me quedé dormida porque yo trabajo con ellos (Oscar y Aldo)’. No es la primera vez que se quedan trabajando hasta altas horas de la noche. Además, señaló: ‘Me quedé dormida y no vi ni las imágenes de Aldo’. Eso coincide con el descargo que dijo Aldo Miyashiro cuando precisó que ellos estaban dormidos cuando pasó”, aseguró.

Fiorella Méndez asegura que la esposa de Óscar del Portal sabía sobre reunión

El propio cantante se comunicó en vivo con Fiorella Méndez luego de dar su primer descargo público. Tras ello, Brunella Horna preguntó si la esposa de Óscar del Portal, Vanessa Químper, sabía sobre su presencia en dicho departamento por lo que Domínguez respondió afirmativamente.

“Me acaba de escribir Fiorella Méndez porque está viendo el programa. Ella dice: ‘Sí, la esposa de Óscar sabía, la chica que trabaja en la casa de Óscar también estaba’”, señaló.