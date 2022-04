Christian decide no comentar sobre infidelidad de Miyashiro: “Yo también me equivoqué”

Christian Domínguez se pronunció sobre las críticas que ha recibido en su contra luego de que él y sus compañeros hablaran del ampay de Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz en “América hoy” el último miércoles 20 de abril. Por eso, el cantante prefirió no seguir opinando del tema en la última edición del magacín de este jueves 21 de abril, ya que él también cometió el mismo error.

Asimismo, el líder de Gran Orquesta Internacional reafirmó que una infidelidad no tiene ninguna justificación en una pareja. “Una infidelidad de ninguna forma es justificable, así estés bien o mal con tu pareja, eso fue lo que yo dije (miércoles 20), pero lamentablemente ponen: ‘La infidelidad es injustificable’. Lo ponen en primera plana y los que no ven el programa van a pesar que soy un fresco y que estoy juzgando a Aldo, porque yo también lo he pasado”, mencionó.

En esa misma línea, el cumbiambero detalló que no tiene la autoridad para comentar la infidelidad del conductor de “La banda del chino”. “No puedo justificar un error que yo también he cometido. He sido muy delicado para opinar porque no me siento con la autoridad moral de decirlo, porque también me equivoqué . Dejen de burlarse”, indicó.

¿Cantante revela amistad entre Fiorella Méndez y Óscar del Portal?

Durante el programa de América TV, el también actor reveló haber conversado con Fiorella Méndez luego de que saliera las imágenes en “Magaly TV, la firme”, pues la joven en varias ocasiones se ha quedado a dormir en la casa de Óscar del Portal. “A raíz del tema, fui a dejarle un pedido y me dijo: ‘Me quedé dormida. Yo trabajo con ellos (...). No era la primera vez que se juntan en altas horas de la noche”, relató.

Christian Domínguez critica ampay de Aldo Miyashiro

El ampay protagonizado por Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz y Óscar del Portal con Fiorella Méndez, el cual fue difundio por la noche del martes 19 de abril, Christian Domínguez y los presentadores de “América hoy” condenaron el accionar de sus compañeros del canal. “Es triste y te sientes muy mal. Nada lo justifica. Por más que tú estés falto en tu relación, eso no justifica que tú hagas estos actos. Cuando me equivoqué, lo más doloroso fue mi hija, que ya tenía conciencia, y las pagué (...) Hay que aprender de los errores”, aseveró.