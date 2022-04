Brunella Horna tras mensaje de Aldo Miyashiro: “En ella quedará si le perdona o no”

Aldo Miyashiro se encuentra en el ojo público luego de ser ampayado por las cámaras de Magaly Medina. Este miércoles 20 de abril, el conductor de “La banda del chino” se pronunció en su programa para disculparse públicamente por la infidelidad hacia Erika Villalobos y, a partir de este acontecimiento, varios medios de comunicación dieron a conocer su punto de vista sobre las palabras que dijo el actor.

“América hoy” no fue ajeno a lo sucedido y los conductores también dieron a conocer su opinión sobre las disculpas públicas de Miyashiro. Sin embargo, Brunella Horna tuvo palabras de comprensión para Érika Villalobos, a quien le llegan miles de consejos sobre qué decisión tomar.

¿Qué dijo Brunella Horna?

La conductora de espectáculos considera que el perdón de Miyashiro no debería ser creíble para el público, sino para Érika Villalobos, ya que ella y su familia son los únicos afectados con esta situación.

“Hizo bien al pedir perdón a Érika porque ella es la principal afectada, a su familia, a sus hijos. Si tú y yo le creemos, no importa, porque nosotros no tenemos porque perdonarlo. A nosotros no nos ha hecho daño. A Érika, sí. En ella quedará si le perdona o no, nosotros no tenemos por qué opinar”, dijo la ‘Babybrune’ de forma contundente.

Janet Barboza no pretende defender a Aldo Miyashiro

Durante su participación en el programa “América hoy”, Janet Barboza también opinó sobre las declaraciones de Aldo Miyashiro tras admitir la infidelidad hacia Érika Villalobos y dijo que no pretende “lavar la cara” de nadie, luego de ser acusada de no ser incisiva con el tema el primer día que el programa lo pauteó.

“Quisiera decir que, en este programa, ustedes nos conocen desde que empezamos. Yo tengo más de 20 años de trayectoria en televisión y nunca me han visto parada en pantalla mintiendo ni lavando la cara a nadie. Eso, por supuesto, en muchas oportunidades me ha traído discrepancias”, dijo al inicio Barboza.

“No siempre es bien visto que alguien sea objetivo y directo, pero siempre lo he sido, he hablado con la verdad. He medido a todos con la misma vara y nadie puede decir lo contrario porque no hay imágenes donde yo esté apañando cualquier tipo de situación”, aseguró la ‘Rulitos’.