Amy Gutiérrez sobre su pansexualidad: “No le cierro las puertas al amor jamás”

Amy Gutiérrez comentó que, cuando conoce a alguien, se fija en su personalidad y no en la orientación sexual de la persona. Aunque todas sus exparejas sean varones, ella reveló que también se sintió atraída por el género femenino. Durante una entrevista con La República, Amy Gutiérrez dio detalles de su situación sentimental y brindó su opinión sobre el ampay de Aldo Miyashiro.

Este jueves 21 de abril, el diseñador Yirko Sivirich presentó su nueva colección “Hanaq Pacha” en el Museo de Arte de Lima (MALI), la cual fue un éxito en Nueva York, Estados Unidos. El evento tuvo la presencia de Amy Gutiérrez, Merly Morello, Milena Warthon, Francisca Aronsson y más personajes públicos que asistieron al desfile de modas.

¿Qué dijo Amy Gutiérrez?

A la joven cantante le recordaron la relación que mantuvo con uno de los bailarines de Daniela Dancourt; sin embargo, afirmó que no mantienen comunicación: “Yo creo que cierras un ciclo y cada uno por su lado. Así tiene que ser”.

Por otro lado, también comentó a cerca de su orientación sexual, ya que, como se recuerda, Amy se declaró abiertamente pansexual: “Eso es algo que lo voy a decir y lo voy a repetir hasta el final. Yo creo que el amor es libre”.

No obstante, actualmente, ella está enfocada en su vida laboral: “Ahora mi mente no está pensando en explorar cosas, solo trabajar, hacer música y llevar para adelante mis proyectos”. Pese a esto, la artista “ no le cierra las puertas al amor jamás” . “Yo soy una persona que le encanta estar compartiendo con amigos, con la pareja, con la familia, con los tíos, con quienes sean importantes para mí. Yo creo que ahí hay amor”, afirmó.

Finalmente, le consultaron sobre la infidelidad de Aldo Miyashiro hacia su esposa Érika Villalobos y ella tuvo una opinión sobre ambos personajes: “Él ya sabe lo que tiene que hacer, es una persona grande y debe hacerse cargo de sus actos. No tengo la oportunidad de conocer a Érika, pero —como todos— espero que esté bien y que pueda estar en paz y tranquila. No soy quién para decirle. Ya verá ella la mejor decisión para su familia”.

Amy Gutiérrez revela atracción por el género femenino

La cantante fue invitada en el set del programa virtual “Preguntas que arden”, conducido por el actor Christopher Gianotti. Durante esta extravista, él le consultó a Amy si había besado a alguna mujer y ella aseguró que sí, pero en medio de un juego como la botella borracha.

Asimismo, explicó lo siguiente: “Yo me he sentido atraída por la belleza de alguna mujer y he dicho: ‘Es guapa’. (…) Yo no te puedo decir que soy bisexual, pero tampoco puedo decir que soy de un solo género. Yo siento que soy de las personas que son como pansexuales. No me fijo nunca en el físico. (…) Por ahora, solo he tenido relación con hombres; sin embargo, me encanta la personalidad”.