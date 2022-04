Magaly Medina cuestiona a conductores de “América hoy” por opinar sobre infidelidades: “Con qué autoridad”

Magaly Medina mostró su reacción tras emitir el ‘ampay’ de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, el último martes 19 de abril. La presentadora compartió todo lo que informó la prensa tras la difusión de su video inédito. Al respecto, se refirió a los comentarios de los conductores de “América hoy”, Christian Domínguez, Janet Barboza, Mario Hart y Brunella Horna.

El nuevo ampay de Magaly Medina deja muchas intrigas. Foto: captura/ATV

¿Qué dijo Magaly Medina?

La conductora de “Magaly TV, la firme” llamó la atención a los productores de “América hoy” por poner en pantalla a Janet Barboza y Christian Domínguez para hablar del tema de infidelidad. “A esta persona la pone en la mañana, con qué autoridad”, dijo sobre los presentadores.

“Invitan a Mario Hart, ¿de qué va a hablar (...) es psicólogo?, otro del mismo club de Domínguez. Christian se la da ahora de ‘ay si, el error que cometí , no fue un error’”, expresó Medina.

En ese sentido, le recordó a la popular ‘Rulitos’ su relación extramatrimonial con Federico Anchorena. Mostró imágenes del 2005, donde la expresentadora de música folclórica confesó su relación de casi 6 años con el exgerente de Panamericana Televisión.

“Ella salió a contar que era la otra en la relación del gerente (…) Había rumores de que tenían una relación clandestina, pero él nunca la oficializó a pesar de que ella salió a confesarlo públicamente”, comentó.

Christian Domínguez condena ‘ampay’

El ‘ampay’ de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal remeció la farándula. Tanto así que figuras del espectáculo salieron a hablar del tema. Christian Domínguez aprovechó su espacio en “América hoy” y salió al frente para condenar las acciones de sus compañeros de canal.

“Es triste y te sientes muy mal. Nada lo justifica. Por más que tú estés falto en tu relación, eso no justifica que tú hagas estos actos. Cuando me equivoqué, lo más doloroso fue mi hija, que ya tenía conciencia y las pagué (...) Hay que aprender de los errores”, aconsejó el cantante, mientras recordaba que él también estuvo en una situación similar.

Mario Hart: “Siempre rechazaré temas de infidelidad”

Mario Hart opinó acerca del ampay de Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz, en el que también están involucrados Óscar del Portal y Fiorella Méndez. El piloto de autos aseguró que jamás estará de acuerdo con una infidelidad.

“Siempre va a ser bueno escuchar a la otra parte, nosotros no sabemos lo que se ha dado dentro de esa familia, en cuatro paredes dentro de su hogar; sin embargo, siempre voy a rechazar los temas de infidelidad... No es por meterle más leña al fuego, pero son cosas que no se pueden permitir o aceptar, la otra parte debe estar sufriendo mucho, la familia en general... Son imágenes vergonzosas y yo me imagino que ellos en este momento deben estar pasando horas terribles”, expresó el esposo de Korina Rivadeneira en “América Hoy”.