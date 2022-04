Aldo Miyashiro tras ampay: “Pido perdón a mi familia por hacerles pasar por esta humillación”

Aldo Miyashiro se encuentra atravesando un complicado momento en su vida personal y familiar tras el ampay que protagonizó con Fiorella Retiz. El también actor reconoció su error y está dispuesto a asumir todas las consecuencias de sus actos.

La noche del miércoles 20 de abril, el conductor de “La banda del Chino” reapareció en su programa y explicó que se ausentó un día por el escándalo de las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina.

Asimismo, Aldo Miyashiro inició su descargo reconociendo que sí le fue infiel a Érika Villalobos con Fiorella Retiz y que esto le está costando un matrimonio de 17 años.

Pero eso no fue todo, el presentador de América televisión señaló que el ampay no solo queda en asumir su error. Él sabe perfectamente que este escándalo ha herido a su entorno más cercano y les pidió perdón.

“Quiero pedirle perdón a mi familia por hacerles pasar esta humillación y porque no se lo merecen. Quiero trabajar para reparar ese dolor que he hecho”, dijo Aldo Miyashiro, quien anunció que se alejará de su programa para superar esta complicada situación.

Aldo Miyashiro pide perdón públicamente a Érika Villalobos

Aldo Miyashiro se disculpó con Érika Villalobos por traicionar su confianza. “Cometí un error que me va a costar toda la vida. Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Érika porque traicioné su confianza y porque no estuve a la altura, y porque no merezco todo lo que ella ha hecho por mí”, mencionó.

Aldo Miyashiro defiende a Fiorella Retiz

El conductor Aldo Miyashiro lamentó que Fiorella Retiz haya perdido su trabajo tras el ampay que protagonizaron.

“Nadie me obligó estar en la situación en la que estoy. Lamento muchísimo lo que vive Fiorella Retiz porque el responsable y culpable soy yo. Soy un hombre de 46 años, el hombre casado y no debí hacer eso. Yo asumo las imágenes, pero no lo que se especule a raíz de eso”, dijo.