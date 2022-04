Aldo Miyashiro recibe duras críticas por su mensaje tras ampay con Fiorella Retiz

Aldo Miyashiro reapareció este miércoles 20 de abril en “La banda del chino” para referirse al sonado ampay de “Magaly TV, la firme” que protagonizó con Fiorella Retiz. En sus declaraciones, el conductor pidió perdón por la infidelidad a Érika Villalobos, lamentó los ataques a Fiorella Méndez y dijo que estaría dispuesto a dejar su cargo si es que América TV así lo decide.

Sin embargo, el presentador no imaginó que cientos de usuarios lanzarían duras críticas contra él en redes sociales por la forma en la que dio sus descargos.

Las críticas contra Aldo Miyashiro

A través de Twitter, los cibernautas cuestionaron a Aldo Miyashiro y aseguraron que no se expresó correctamente al dar sus disculpas en “La banda del chino”.

“Aldo Miyashiro diciendo que él es el único culpable. ¿Perdón? La culpa es de dos. Ella, como mujer, también tenía que respetar una relación. Se le aventó y olvidó que el hombre es casado, no creo que tenga memoria a corto plazo”, “Todo iba bien con el discurso de Aldo Miyashiro, hasta que dijo que la chica no tiene la culpa de nada. Ella sabía que eras un hombre casado, la víctima tampoco es”, “‘Soy hombre’ No, papito, no por ser hombre tienes libertad de ser infiel y que te gane la calentura”, escribieron.

Critican a Aldo Miyashiro por su mensaje tras ampay. Foto: captura de Twitter

“Se está haciendo la ‘vístima’”, “El discurso de Aldo Miyashiro es el real ejemplo de hombre infiel que se disculpa manipulándote con su cara de tristeza, diciendo que es humano y comete errores, mete el alcohol, etc. No perdonen infidelidades, no es un error, solo le importaste una mi*** y decidió hacerte daño”, “Aldo Miyashiro menciona todo el tiempo: ‘Quiero’, ‘intentar ser feliz’, ‘no pensé’, ‘nunca imaginé’, mitómano”, “’Yo soy hombre, ‘a mí díganme todo’, ‘yo quiero’, ‘yo siento’, ‘yo, yo, yo’. Claramente el video del ampay se trata de tu egoísmo, causa; el exceso de ego te nubla jodido. No mereces Érika y lo dejaste en evidencia a todo el país. En cinco minutos perdiste todo”, fueron otros de los comentarios.

Fiorella Retiz pide perdón

Tras revelarse el ampay de Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz, la exreportera de “La banda del chino” rompió su silencio y pidió disculpas por lo ocurrido.

“Lamento mucho lo que ha sucedido. Pido perdón a todas las personas involucradas. No hay palabras para expresar mi dolor y pena. Nunca pensé vivir algo así. Ahora, en soledad y vergüenza, enfrentaré las consecuencias. A todos los que me conocen y me han apoyado les doy gracias de corazón”, escribió en Instagram.