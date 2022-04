Janet Barboza sobre ampay de Aldo Miyashiro: “Mido a todos con la misma vara”

No se casa con nadie. Janet Barboza habló, en el programa que conduce “América hoy”, sobre las declaraciones de Aldo Miyashiro tras haber admitido haberle sido infiel a su aún esposa Érika Villalobos. La “Reina de las movidas” salió al frente a asegurar que no pretende “lavar la cara” de nadie, luego de que fuera acusada de no ser lo suficiente incisiva con el tema el primer día que fue tocado en el matutino.

“Quisiera decir que, en este programa, ustedes nos conocen desde que empezamos, yo tengo más de 20 años de trayectoria en televisión y nunca me han visto parada en pantalla mintiendo ni lavando la cara a nadie. Eso, por supuesto, en muchas oportunidades me ha traído discrepancias”, empezó diciendo Barboza.

Janet se defendió de los ataques en las redes y de Magaly Medina, quien aseguró que no tenía “autoridad moral” para opinar sobre el tema porque a ella también se le había acusado de tener un romance extramatrimonial con el exgerente de televisión, Federico Anchorena.

“No siempre es bien visto que alguien sea objetivo y directo, pero siempre lo he sido, he hablado con la verdad, he medido a todos con la misma vara y nadie puede decir lo contrario porque no hay imágenes donde yo esté apañando cualquier tipo de situación”, aseguró la “Rulitos”.