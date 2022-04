Aldo Miyashiro descartó demandar a Magaly Medina por difundir ampay: “Yo me equivoqué”

A diferencia de muchos personajes, Aldo Miyashiro decidió no iniciar acciones legales contra Magaly Medina y su equipo de investigación por haberlo grabado en situaciones comprometedoras con Fiorella Retiz en casa del comentarista deportivo Óscar del Portal.

El conductor de “La banda del Chino” dio la cara el miércoles 20 de abril en su programa para aceptar su infidelidad a Érika Villalobos y lamentar la complicada situación en que se encuentra su familia y los demás involucrados en las imágenes imitadas por Magaly Tv, la firme.

Para Aldo Miyashiro, las imágenes del ampay quedan en segundo plano, ya que, para él, lo más grave en su acto deshonesto contra su ahora expareja.

“Varios abogados me han escrito para asesorarme sobre la legalidad de las imágenes que se presentaron (en el programa de Magaly Medina). Pero eso no es importante. Yo me equivoqué, cometí un error que seguramente me va a acompañar toda la vida y que costará muchísimo de alguna manera reparar con la gente que amo. Asumo como hombre que soy mis responsabilidades y no escapar de este momento tan duro”, dijo.

¿Cómo Magaly Medina obtuvo el ampay de Aldo Miyashiro?

Antes de lanzar las imágenes del ampay el último martes 19 de abril, Magaly Medina explicó que su objetivo inicial era encontrar con las manos en la masa al comentarista deportivo Óscar del Portal con Fiorella Méndez, ya que había escuchado algunos rumores de infidelidad por parte del periodista. Sin embargo, en su búsqueda, los reporteros de Magaly Tv, la firme se encontraron con otra escena: los besos entre Aldo Miyashiro y Fiorella Méndez en la casa de Del Portal.

Magaly Medina tras ampay de Aldo Miyashiro: “Es difícil encontrar hombres fieles”

Tras sacar a la luz el ampay de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz, Magaly Medina señaló que en la actualidad es complicado conocer a un hombre fiel.

“Parece que es difícil encontrar hombres fieles. Creo que cada persona es responsable por sus actos y echar por la borda una familia por seguir sus instintos es realmente una irresponsabilidad”, dijo a Trome.