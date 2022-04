Aldo Miyashiro: ¿cuáles fueron sus declaraciones tras el ampay con Fiorella Retiz?

Aldo Miyashiro reapareció este miércoles 20 de abril en “La banda del chino” para rendir sus declaraciones respecto al ampay de “Magaly TV, la firme” en el que fue captado junto a Fiorella Retiz. Con el rostro cabizbajo, el conductor esclareció su situación sentimental con Érika Villalobos, habló del vínculo con Retiz y dijo sentirse arrepentido por todo lo ocurrido en la casa de Óscar del Portal.

Aldo Miyashiro reconoce infidelidad tras ampay de Magaly TV

Al inicio de su mensaje, Miyashiro admitió que le fue infiel a Érika Villalobos, su esposa y madre de sus dos hijos, con quien solo días atrás había disfrutado de un viaje familiar.

“He venido porque quiero asumir los actos que se han visto en el programa de Magaly Medina. Me siento absolutamente avergonzado por lo que significa. Podría inventar que mi relación está mal y estoy a punto de separarme, como muchos me sugerían en redes, pero no es cierto. He tenido 17 años de matrimonio con altibajos... La mayoría con momentos difíciles por mi culpa. Estábamos viviendo un buen momento y yo quebré todo eso en unos instantes ”, expresó.

Las disculpas a Érika Villalobos

En otro momento, el conductor de “La banda del chino” le pidió disculpas públicas a su aún esposa por haberse involucrado con Fiorella Retiz.

“Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Erika porque traicioné su confianza y no estuve a la altura ni merezco todo lo que ella hizo por mí. Quiero decirle que seguramente no vamos a poder volver, pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida y llevar una relación de dos personas que en algún momento se quisieron mucho y de uno que cometió un error y solamente quiere pedir perdón”, manifestó.

Aldo Miyashiro reconoció dañar los 17 años de matrimonio con Érika Villalobos. Foto: composición captura/América Tv, Érika Villalobos/Facebook

Lamenta ataques a Fiorella Retiz

Aldo Miyashiro exoneró a Fiorella Retiz de culpa después de que la exreportera de América TV recibiera duras críticas en las redes sociales.

“Lamento muchísimo la situación que vive Fiorella Retiz, porque el responsable y culpable soy yo. Yo soy el hombre de 46 años, yo soy el hombre casado y no debió hacer eso. No debió pasar esa ruta, que pasó de un juego y se fue excediendo y terminó en lo que vieron. Esos besos y caricias, después hubo un desconcierto y lo lamento”, expresó.

Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz se convirtieron en protagonistas del nuevo ampay de Magaly TV, la firme. Foto: composición/ Instagram/ captura de ATV

Alejamiento temporal de “La banda del chino”

Finalmente, el presentador anunció que estará temporalmente alejado de “La banda del chino” mientras intenta solucionar la situación con su familia. Además, dijo que estará dispuesto a recibir cualquier sanción por sus actos.

“Hoy no sé cómo estoy parado acá. Lo estoy haciendo porque no quiero escapar de la situación, porque creo que he fallado. Lo más doloroso es que me he fallado a mí mismo y a los que más quiero. Yo, ahora, no tengo las fuerzas para hacer programa ni presentar una nota. Le voy a pedir a mis compañeros que lo hagan. Me voy a tomar unos días y espero reconstruirme y volver a tener lo que tenía antes con mi familia. Espero conseguir el perdón de la persona que ofendí y ya no sé que será más adelante de mi vida”, sentenció Aldo Miyashiro.