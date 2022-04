Qué pasará con “La banda del chino” tras la ausencia de Aldo Miyashiro debido a su ‘ampay’

Aldo Miyashiro admitió que le fue infiel a Érika Villalobos y anunció su ruptura con la actriz tras el ampay que presentó Magaly Medina, quien lo grabó besando y abrazando a su exreportera Fiorella Retiz. El productor dijo que se alejará de las pantallas hasta superar el difícil momento que vive.

Al respecto, ¿qué pasará con el programa nocturno que durante años se emitió diariamente sin interrupciones? Conoce el futuro del programa sin el popular ‘Tony Blair’.

Aldo Miyashiro deja “La banda del chino”

En su anuncio, Aldo Miyashiro dijo no encontrarse en un buen momento como para continuar trabajando en “La banda del chino”. En ese sentido, dijo que se alejará temporalmente del programa hasta que supere la situación.

“Hoy no sé cómo estoy parado acá. Lo estoy haciendo porque no quiero escapar de la situación, porque creo que he fallado. Lo más doloroso es que me he fallado a mí mismo y a los que más quiero”, expresó.

Aldo Miyashiro deja "La banda del chino". Foto: La República

Dijo no tener las fuerzas suficientes para presentar con su ánimo características las notas informativas.

“ Les voy a pedir a mis compañeros que me cubran unos días mientras la situación va tomando forma. Y espero volver pronto. Espero reconstruirme”, dijo el director de cine.

¿Seguirá “La banda del chino” en TV?

Él se ausentó en el programa del 19 de abril, horas después de emitirse su ampay con Fiorella Retiz, exreportera del espacio nocturno de América Televisión.

En su discurso, dejó entrever que el programa continuará con normalidad. Sus colegas en la conducción estarán a cargo de presentar los contenidos del magacín nocturno.

Conductor de show nocturno no se presentó en su programa tras ampay. Foto. América TV

Aceptará cualquier sanción

En otro momento, dijo que no reclamará si América Televisión decide castigarlo y poner en juicio su continuidad laboral en el canal.

“Lamento haberles decepcionado. Lamento no ser perfecto (...) Y si me tienen que sancionar mis empleadores, estoy presto a acatar cualquier sanción que me quieran poner. La que sea”, sentenció.