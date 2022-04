Aldo Miyashiro anuncia fin de su matrimonio con Érika Villalobos: “No vamos a volver”

Aldo Miyashiro reconoció que el daño que ha causado su aún esposa Érika Villalobos y familia es irreparable. Y por tal motivo, anunció que, tras la larga relación de 17 años, de los cuales nacieron dos niños, llegó a su fin.

Durante la emisión de su programa “La banda del Chino” del miércoles 20 de abril, el conductor aceptó haberle sido infiel a la actriz peruana con la reportera Fiorella Retiz el mismo día que él regresó de un viajé familiar por España.

El también actor Aldo Miyashiro no justificó su acto y pidió perdón a Érika Villalobos y a su familia por todo el dolor que les ha causado.

Aldo Miyashiro y Érika Villalobos terminaron tras ampay

Asimismo, el conductor confirmó que, tras el ampay difundido por el programa de Magaly Medina, su matrimonio con la actriz peruana Érika Villalobos llegó a su fin. De esta manera, descartó los rumores que indicaban que la pareja ya estaba alejada hace meses.

Además, Aldo Miyashiro explicó que trabajará en volver a ganar la confianza de su ahora expareja, pero con el fin de mantener una buena relación como padres.

“Quiero decirle (a Érika) que seguramente no vamos a poder volver, pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida y para poder llevar una relación de dos personas que alguna vez se quisieron mucho”, dijo.

Aldo Miyashiro se arrepiente haberle sido infiel a Érika Villalobos

Aldo Miyashiro hizo mea culpa tras engañar a Érika Villalonos con Fiorella Retiz y le pidió perdón públicamente.

“Cometí un error que me va a costar toda la vida. Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Érika porque traicioné su confianza y porque no estuve a la altura, y porque no merezco todo lo que ella ha hecho por mí”, comentó.