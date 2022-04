Tilsa Lozano exige igualdad tras ampay de Aldo Miyashiro: “Sheyla y Melissa fueron retiradas”

Tilsa Lozano se sumó a la lista de personalidades que se refirieron al ampay de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz, según se evidenció en el programa de Magaly Medina la noche del 19 de abril. La exmodelo fue abordada por reporteros de La República, quienes le consultaron por su opinión sobre el controversial caso y le recordaron, además, que Retiz fue retirada de su programa tras encuentro comprometedor con el conductor de “La banda del Chino”.

“No sé cómo es la relación de Aldo con Érika. No sé si estaban separados o si estaban juntos, sabemos cómo es la situación. Los indicados para hablar, si es que lo creen apropiado, son los protagonistas”, remarcó la exmiembro de las Vengadoras.

Tilsa exige igualdad ante retiro de Fiorella Retiz de su programa

En casos similares de otras figuras de la farándula, estas fueron retiradas del programa que lideraban por protagonizar una presunta infidelidad o audios con polémicos mensajes que luego salieron a la luz. Tal es el caso de las exconductoras Melissa Paredes y Sheyla Rojas.

Frente a ello, la periodista la interrogó: “¿Qué opinas de que a Fiorella (Retiz) la hayan cesado de su trabajo, como a otras artistas que también les ha pasado lo mismo? ¿Crees que también debería pasar por lo mismo Aldo?

“No sabemos cómo es la situación, pero creo que debería haber una igualdad de condiciones para todos. Hemos visto a una Sheyla, a una Melissa separadas de sus programas; ahora para Fiorella también anunciaron que la separaron. Yo creo que sí o no, pero debería ser para todos por igual (…). Cuando hablamos de igualdad, los códigos deberían ser iguales para todos”, dijo la exjurado de “El artista del año”.

¿Tilsa Lozano perdonaría una infidelidad?

Asimismo, en el marco de la presunta infidelidad de Aldo Miyashiro a Érika Villalobos, la exconductora fue sometida a una picante pregunta. “Poniéndote en el caso, ¿perdonarías una infidelidad?”, le cuestionaron.

Tilsa Lozano argumentó que uno debe encontrarse en tal situación para saber qué decisión tomar. “Yo creo que no, y siempre he pensado que se perdona el pecado pero no el escándalo”, comentó.