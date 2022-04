‘Peluchín’ sobre Aldo Miyashiro: “¿Qué decisión tomará la empresa que separó a Melissa Paredes?”

Rodrigo González y Gigi Mitre iniciaron su programa de este miércoles 20 de abril comentando el ampay de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, el cual fue difundido en “Magaly TV, la firme” la noche del último martes 19 de abril. El presentador de televisión fue muy duro con sus críticas hacia los conductores y cuestionó a los directivos de América Televisión sobre si es que tomarán las mismas medidas como los casos de Melissa Paredes y Sheyla Rojas.

El popular ‘Peluchín’ contó a su compañera de “Amor y fuego” que sus seguidores en las redes sociales le han hecho llegar más de una inquietud luego del ampay del presentador de “La banda del Chino” con Fiorella Retiz.

“Lo que la gente se pregunta, ¿se va a medir a todos con la misma vara? O acaso que, como él es de los Once Machos, nos vamos a reír, vamos a ver los memes y le vamos a celebrar su gracia. ¿Mientras que a Sheyla se le separó del canal. ¿Qué decisión tomará una empresa que separa, por ejemplo, a Melissa Paredes? El caso de Miyashiro le pertenece a América Televisión, entonces se debe tomar esta decisión”, señaló.

Conductor elogia trabajo del equipo de Magaly Medina

Luego de que se hiciera público el video de Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz, el cual se prometió que sería una ‘bomba’ para la farándula local, ‘Peluchín’ no tardó en elogiar el trabajo de los reporteros de Magaly Medina, pues la investigación realizada por el programa de espectáculos descubrió a los dos personajes de TV. “Lo volvió a hacer y esta vez por partida doble. Fueron por cobre y encontraron oro”, expresó.

Rodrigo González se quebró con la muerte del hijo de Cristiano Ronaldo

Durante la mañana del lunes 18 de abril, Cristiano Ronaldo compartió un comunicado en sus redes sociales confirmando la muerte de uno de sus gemelos, a quienes esperaba con ansías junto a Georgina Rodríguez. Por esta razón, Rodrigo González no pudo ocultar su tristeza al enviar un sentido mensaje a los que han pasado por este episodio. “Es el tiempo el único que ayuda a sobreponerse, porque hay cosas que nunca se superan. Simplemente que uno tiene la fortaleza para ayudar a sobrellevarlo, que no es lo mismo que acostumbrarse, porque mucha gente dice: ' ya con el tiempo se te pasa’. No, no se te pasa, encuentras las respuestas y la fortaleza y la enseñanza para sobrevivir y salir adelante, pero esas son cosas de las que uno no se repone (...) Lo que están pasando, en realidad, es muy triste”, detalló.