Néstor Villanueva se disculpa con Flor Polo por no ir a conciliación y afirma: “Le daré el divorcio”

El cumbiambero Néstor Villanueva continúa en el ojo de la tormenta tras no haber acudido al centro de conciliación en Miraflores donde Flor Polo lo esperó más de 1 hora el último 19 de abril para poder llegar a aun acuerdo sobre temas que involucran el bienestar de sus dos pequeños.

En esa línea, el intérprete de “No me dejes morir” decidió dar la cara y explicar por qué no asistió al encuentro con la hija de Susy Díaz. El anuncio lo hizo durante su estancia en el programa “En boca de todos”, donde fue nuevamente invitado en la tarde de este 20 de abril.

¿Qué dijo Néstor Villanueva?

Al respecto, el cantante manifestó que la razón por la que no acudió a la conciliación fue que no recibió notificación alguna en su domicilio.

PUEDES VER: Néstor Villanueva responde si da los 400 soles mensuales a Flor Polo para la pensión de sus hijos

“Primero que nada, pido disculpas por lo ocurrido. Lo siguiente es que a mí en ningún momento me llegó ninguna notificación . Sí me llegó la primera notificación (…). De la segunda no sabía qué día la habían reprogramado”, expresó la expareja de Flor Polo.

Ante a sus palabras, Maju Mantilla se aproximó a cuestionar su descargo. “Lo que no me queda claro es si el día que se te preguntó tú afirmaste que ibas a ir. O sea, si sabías”, acotó.

Néstor, lejos de amilanarse, explicó: “Obviamente que yo iba a ir siempre y cuando recibiera el documento. El abogado me dijo que, si yo no recibía notificación alguna, no tenía por que ir”.

Néstor firmará divorcio con Florcita

Instantes posteriores, Ricardo Rondón tomó la palabra y brindó algunas posibles razones por las que Néstor Villanueva decidió no presentarse en el recinto de Miraflores con Flor Polo.