Mateo Sujatovich sobre su banda Conociendo Rusia: “No tiene nada que ver con la Unión Soviética”

Conociendo Rusia es un nuevo proyecto musical de Mateo Sujatovich. El cantante, también conocido como ‘El Ruso’, nació en Buenos Aires, una de las ciudades con las mejores influencias del rock en español, por lo que su destino musical viene marcado desde el inicio. Además, es hijo de Leo Sujatovich, tecladista de la legendaria banda Spinetta Jade, del gran Luis Alberto Spinetta, y nieto de ‘Pichona’ Basterra, profesora de piano de Charly García y muchos otros grandes referentes.

La agrupación de Sujatovich, con su jovialidad, viene a renovar el mundo musical argentino. Incluso ha sido nominado a los premios Latin Grammy y ha tenido la oportunidad de colaborar con artistas como Fito Páez, David Lebón y Leiba.

Luego de iniciar con cuatro fechas agotadas en el mítico Teatro Gran Rex de Buenos Aires, Conociendo Rusia llega, este jueves 21 de abril, al Perú para presentar su tour del nuevo álbum “La Dirección” en el Arena Lima (Hall). En la previa, La República tuvo la oportunidad de conversar con el vocalista.

- ¿Por qué se llama Conociendo Rusia? En estos tiempos, por la guerra en Ucrania, debe ser difícil llamarse así.

Bueno sí, cuando estalló todo (el conflicto Rusia-Ucrania), las primeras semanas fue como un poco fuerte, pero el nombre de mi banda tiene otra connotación. El proyecto se llama así porque de ahí viene mi familia, por eso a mí me dicen ‘El Ruso’ y cuando yo les digo Conociendo Rusia tiene que ver con conocer mi Rusia, que es mi música, mi universo, que puede ser una especie de Rusia que no tiene nada que ver con la Unión Soviética y eso.

- He visto que toda tu vida has estado metido en el mundo de la música por tu familia, pero ¿cuándo fue ese momento en que dijiste “a esto quiero dedicarme”?.

A mis 17 años, empezó mi carrera en la música, pero no como cantante, sino como guitarrista de otros. Di clases de guitarra, hice música para comerciales, cine, etc. Luego, cuando ya tenía mis 27, cuando salió mi primer disco, fue cuando me decidí a escribir mis canciones y cantarlas.

Foto: Conociendo Rusia Instagram

- ¿Cómo va el proyecto de Conociendo Rusia? ¿Está siendo fácil?

Fácil no, pero está siendo lindo. Lleva mucho trabajo también y es que está en un momento de crecimiento y apuesta. Estoy viajando a muchos lados, por eso el tema de apuesta.

- ¿Qué tal el contacto con el público? ¿Qué esperas que pase en Lima?

La verdad hay mucha expectativa, la gente está contenta. Me encuentro con gente que se ve emocionada con nuestra llegada y la verdad yo tengo muchas ganas que llegue el concierto y escucharlos cantar.

- En algunas entrevistas anteriores, he visto que dicen que eres “la renovación del rock argentino”. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Buscas seguir el paso de los grandes como Charly García o Fito Paez?

Yo creo que es una renovación del rock argentino. Es algo natural y clásico, porque la música se moderniza y hay alguien que lo está haciendo.

Conociendo a Rusia y Fito Paez. Foto: Instagram Conociendo Rusia

- ¿Y cuál es tu inspiración para componer? ¿Aparte del rock argentino que otros géneros buscas?

A mí me gusta mucho la música. Escuchar rock argentino, el bossa nova, el rock inglés, entre otros.

- Dentro del mercado musical, ¿cómo buscas marcar con tu banda?

No pienso mucho en el mercado musical. Hago la música que me gusta, la disfruto y la saco. Intento ir a todos los lugares que ya fui para encontrarme con la gente y poder desarrollar el proyecto.

- Tu proyecto tiene cuatro años. ¿Cómo lo hiciste surgir dentro de la pandemia sin la existencia de muchos shows?

Sí, hicimos shows por streaming. Las plataformas digitales y las redes ayudaron mucho para seguir en contacto con el público. Y me dedique a hacer un disco nuevo.

- ¿Y qué tal tu disco nuevo “La Dirección”? ¿Qué canciones te gustan más?

Es un disco que me acompañó mucho en ese proceso... Lo que me puso a andar en ese momento de la pandemia que era muy quieto y aburrido, y fue como que grabar un disco que dio esperanza. Y bueno me gustan mucho ‘Disfraz’, ‘Mi casa tu casa’ y ‘Vos y yo’

- ¿Por qué lo titulaste así?

“La Dirección” me pareció porque todo era medio jodido y la música era la dirección adónde ir.

- Y ahora con la reactivación, ¿cómo piensas vivir las presentaciones?

Bueno, se vive un poco como cada show, como una nueva primera vez y algo especial. Después de no haber tocado tanto tiempo, tiene un valor mucho más grande. Así que creo que de acá en adelante cada show va a ser muy importante.

- ¿Qué podemos esperar de tu show en Lima? Cuéntame algunos detalles

Mira, vinimos con una formación muy linda. Es un cuarteto. Batería, bajo, teclado, guitarra y voz, que soy yo. Es un formato que me gusta mucho y da posibilidad a muchas cosas. Me parece que el show lo vamos a hacer con la gente, vamos a cantar juntos.