Magaly Medina defiende su ‘ampay’ a Karen Dejo y afirma: “No denigro la dignidad de nadie”

Magaly Medina respondió fuerte y claro a Karen Dejo, quien tras su ‘ampay’ con dos hombres reapareció en “América hoy” para acusarla de no respetar sus derechos y propiciar el morbo. La conductora aprovechó su espacio en ATV, este 19 de abril, y le hizo unas aclaraciones en torno al reportaje que emitió.

Cámaras de “Magaly TV, la firme” captaron a la popular ‘sabrosura’ en un local nocturno en situaciones comprometedoras con un joven de apellido Rey Castro. Esa misma noche, fue vista con otro sujeto que, según el informe del programa, forma parte de su círculo cercano.

A pesar de que fue captada junto a César Rey de Castro y Christian Buhler, Karen Dejo aseguro se encuentra sola. Foto: composición Karen Dejo/Instagram, captura ATV.

Al respecto, la integrante de “Esto es guerra” declaró que está evaluando demandar a la ‘Urraca’. “Me ha molestado que utilice su programa y abuse de su llegada al público para vender una nota y denigrarme como mujer ”, señaló.

¿Qué le dijo Magaly Medina?

Magaly tomó nota de las declaraciones de Karen Dejo y respondió sus acusaciones. “No denigro la dignidad de nadie, la que se denigra eres tú con tu actuar. Lo que has hecho es atacarme para cubrir tu actuación”, refirió.

“Tú has vivido en medio del escándalo y has generado muchos titulares, que ahora digas ‘ay porque yo soy una dama’, una no es una dama porque lo diga, una es lo que demuestra con sus acciones”, agregó la conductora de televisión.

Le explicó el concepto de ‘bataclana’, adjetivo que le dio en su espacio de espectáculos. Además, resaltó que no tiene nada de malo dar su opinión.

Pretendiente de Karen Dejo no quiso que salga ‘ampay’

La conductora de “Magaly TV, la firme” reveló que Christian Buhler contactó a sus productores para que el ‘ampay’ no saliera al aire.

“Sé que estuvo llamando a varios amigos míos para que intervinieran la primera vez que lo ampayé con Karen Dejo para pedirme que no pasara las imágenes”, dijo la presentadora.