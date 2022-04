Lourdes Sacín respalda a Érika Villalobos tras ampay de Aldo Miyashiro: “Mi total apoyo”

Lourdes Sacín comentó las imágenes protagonizadas por Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz y Óscar del Portal con Fiorella Méndez. De acuerdo a la periodista, las figuras de América TV son los principales responsables del ampay, ya que ambos tenían una familia estable. Asimismo, la exreportera no dudó en mostrar su apoyo a Érika Villalobos.

Mediante su cuenta de Facebook, la comunicadora escribió un contundente mensaje en el que arremete contra los presentadores de televisión. “Los primeros son Miyashiro y Óscar del Portal, no tienen justificación (…). Para colmo, Ósar del Portal pone la casa donde viven su esposa e hijos para sus amigos y para él con Méndez”, escribió.

Luego de la publicación del ampay en el programa de Magaly Medina el martes 19 de abril, la periodista volvió a criticarlos y decidió darle su respaldo a la reconocida actriz nacional. “Sí que habían hecho su grupito en parejas. Ellos son dos hombres casados (…). Mi total apoyo a Érika Villalobos porque tener que ver esas imágenes no es bonito y la esposa de Óscar del Portal imaginará que alguien extraño usó su cama durante su viaje”, comentó.

Lourdes Sacín comenta el ampay de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal. Foto: Lourdes Sacín/Facebook.

Periodista critica a Néstor Villanueva por supuesta infidelidad

Las últimas declaraciones de Tessy Linda en las que confirma haber tenido un romance con el cumbiambero mientras este intentaba recuperar a Flor Polo enfurecieron a Lourdes Sacín, ya que en sus redes sociales escribió un fuerte mensaje para el cantante. “Una pena lo que hace Néstor, porque si él perdonó cosas en su momento no era para que hiciera lo mismo, sino para unirse más. Ya sus hijos entenderán la situación, porque Flor es joven para que en algún momento se vuelva a enamorar”, precisó.

Lourdes Sacín arremete contra Néstor Villanueva. Foto: captura Facebook.

Lourdes Sacín indignada con Magaly Medina

Luego de que Brunella Horna asumiera el reto de ser una de las conductoras de “América hoy”, Magaly Medina no se ha detenido con sus criticas hacia la empresaria, lo que ha generado malestar en Lourdes Sacín, pues reveló que la periodista solo critica a los que no le dan rating. “Sea Magaly (Medina) una mujer, no cambia el hecho de estar ofendiéndola. Está mal, ya sea mujer u hombre. Eso es propiciar que la gente la llame así como ‘Brutella’, y está pésimo. ¡Qué mal! Magaly defiende a las mujeres cuando quiere o cuando le dan rating; sin embargo, también denigra a otras”.