Carlos Vílchez comparte imagen tras ampay de Aldo Miyashiro: “Cada día te rezo, patrono”

Carlos Vílchez deleitó a sus seguidores de Instagram con una curiosa fotografía de él como un ángel y donde además escribe: “Cada día te rezo y te prendo dos velas, mi santo patrono”. Compartida el 20 de abril, la publicación del cómico de “JB en ATV” hace alusión a que el humorista nunca ha sido ‘ampayado’ por las cámaras de “Magaly TV, la firme”, como sí lo fueron Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, cuyas imágenes junto a Fiorella Retiz y Fiorella Méndez han desatado un escándalo mediático, ya que ambas figuras masculinas tendrían pareja actualmente.

20.4.2022 | Publicación de Carlos Vílchez agradeciendo a su santo patrón. Foto: Carlos Vílchez/Instagram

¿Cómo evitó Carlos Vílchez ser ampayado por Magaly Medina?

En una entrevista con Magaly Medina, realizada a mediados de diciembre de 2021, Carlos Vílchez reveló que las cámaras de los ‘urracos’ estuvieron a punto de descubrirlo junto a una famosa cuando él todavía no había anunciado la separación de su esposa.

“El que me salvó fue el chico que atiende en el cine. ‘Señor Vílchez, yo lo quiero mucho, lo admiro, afuera están las cámaras de Magaly , dígale a la señorita que salga por la puerta de atrás’, me dijo”, narró.

¿Carlos Vílchez enamoró a Marisol?