Néstor Villanueva asegura que no recibió notificación para la conciliación con Flor Polo

Néstor Villanueva reapareció ante cámaras luego de ser blanco de críticas por no asistir a la cita de conciliación que debía tener con Flor Polo el último 19 de abril. El cumbiambero se presentó en el set de “En boca de todos” y reveló los motivos por los cuales decidió no asistir a dicha reunión con su abogado.

Néstor Villanueva explica su falta

Según explicó, ni él ni sus representantes legales recibieron la notificación para la conciliación con Flor Polo. Aunque los conductores del espacio le recordaron que dicha información se había mencionado en vivo, el artista recalcó que debía esperar la citación oficial.

“Pido disculpas por lo ocurrido. A mí en ningún momento me llegó ninguna notificación. Ustedes los dijeron, pero no recibí ninguna notificación. El abogado me dijo que, si no hay documento, no tengo por qué ir”, precisó Néstor Villanueva ante cámaras.

PUEDES VER: Néstor Villanueva no acudió a centro de conciliación donde lo esperaba Flor Polo

Del mismo modo, negó que tenga un plan para conservar a su pareja y aseguró que no le pondrá trabas al proceso de separación que actualmente se encuentran atravesando.

“Lo vuelvo a repetir: si ella quiere el divorcio, le voy a firmar el divorcio y doy un paso al costado”, agregó.

PUEDES VER: Néstor Villanueva responde si da los 400 soles mensuales a Flor Polo para la pensión de sus hijos

Esto dijo Flor Polo tras la fallida conciliación

Flor Polo visitó un centro de conciliación el último martes 19 de abril y debía encontrarse en el lugar con Néstor Villanueva para llegar a un acuerdo en torno a su inminente separación. Sin embargo, el cumbiambero no asistió a dicha reunión.

La influencer se mostró muy ofuscada a su salida del local ubicado en Miraflores. Como era de esperarse, fue abordada por varios medios de comunicación que deseaban tener más detalles del proceso. Sin embargo, no quiso pronunciarse ante la prensa para no exponer a su familia.

“Disculpen. Por respeto a mis hijos, no voy hablar nada. Chicos, respeto su trabajo, pero no voy a hablar, discúlpenme”, fueron las cortas declaraciones de la hija de Susy Díaz al salir del lugar.