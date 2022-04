Fiorella Cayo reflexiona sobre la infidelidad: “Creemos hombres fuertes, no cobardes ni débiles”

Fiorella Cayo apareció en redes sociales para enviar un reflexivo mensaje a los cibernautas sobre la infidelidad. En su discurso, la actriz, quien hizo pública su separación con Miguel Labarthe, mencionó que muchas veces estos casos de traición surgen porque las personas son débiles y no tienen valores. Por eso, exhortó a las madres de familia —también se incluyó— a saber educar e inculcar principios a sus niños, ya que estos no son muy bien practicados por los jóvenes y adultos.

Mediante sus historias de Instagram, la actriz nacional dejó algunos videos sobre lo que significa para ella la infidelidad. Además, mencionó que se necesita de valentía para saber afrontar una deslealtad de parte de la pareja. ¿Será este el mensaje para su amiga Érika Villalobos tras el ampay de Aldo Miyashiro?

¿Qué dijo la actriz sobre la infidelidad?

La artista inició con un llamado a las madres, a quienes les dejó en claro que se tiene que criar a hijos fuerte y no débiles. “Este es un llamado a la todas las madres del Perú y el mundo. Tenemos que crear hombres fuertes con la vida, no cobardes ni débiles. No es un pen**** el que saca la vuelta, es un débil mental y emocional. Creemos hombres más fuertes”, señaló.

Fiorella Cayo hizo un llamado a las madres y mujeres en ayudar en cortar patrones que están mal con los niños. Foto: Fiorella Cayo/Instagram.

En esa misma línea, aseguró que no es una feminista que busca criticar a los hombres, sino que está dirigiéndose a las mujeres y madres de familia. “No soy la mujer empoderada feminista que quiere chancar a los hombres, para nada. Esto es un llamado a las mujeres. Hay que educar mejor a nuestros hijos, es un llamado para todas, e incluso para mí, hay que demostrarles y ayudarlos a cortar cadenas y patrones que están equivocados. Ayudarlos a tratar a una mujer”, acotó.

Fiorella Cayo recomienda inculcar valores en los niños