Faraón Love Shady recuerda sus inicios: “Sufrí discriminación y bullying por gente racista”

Faraón Love Shady conmovió a sus seguidores en redes sociales al revelar los dolorosos momentos que le tocó vivir cuando apenas iniciaba su carrera como cantante. A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de temas como “I am happy” y “Soy guapo” contó que fue víctima de discriminación y recordó que, a pesar de todos los obstáculos en su camino, él siempre estuvo decidido a salir adelante.

El emotivo mensaje de Faraón Love Shady

“Todos mis fans, los que estuvieron desde el principio, saben que empecé desde cero y sufrí mucha discriminación y bullying por gente racista, fracasada y acomplejada. Me criticaban, me decían que era un meme, un chiste, que hacía parodias y otras cosas mucho más fuertes. Otra persona en mi lugar ya se hubiera suicidado, pero yo nunca renuncié a mi sueño de ser artista”, escribió.

“Ahora cumplo más de dos años de carrera musical, muchos de mis fans de Perú y del mundo me dicen que estoy representando muy bien el género urbano en el país a nivel mundial y es verdad, estoy representando a nivel mundial, Perú en la casa. Raaa”, añadió.

Faraón Love Shady orgulloso de su carrera como rapero en Perú. Foto: Faraón Love Shady/ Instagram

¿Quién es Faraón Love Shady?

Jesús Valle Choque, más conocido como Faraón Love Shady, es un cantante, rapero, compositor y celebridad de internet peruana. Se hizo conocido por las letras explícitas en sus temas y por sus extravagantes looks.

“Soy guapo”, “I am happy”, “Oh, me vengo”, “Duro 2 horas” y “Game over fantasy” son solo algunos de los temas que lo llevaron a la fama.

Faraon Love Shady es cantante peruano. Foto: Instagram

Faraón Love Shady lanza tiradera contra Residente

El 12 de abril, Faraón Love Shady lanzó su propia tiradera contra Residente, en la que criticó duramente al puertorriqueño por ningunear a J Balvin.

“Ya disponible la tiradera [ RIP [R]esentido freestyle session número #13 ] en mi canal de YouTube y en todas las plataformas digitales”, fueron las palabras con las que el artista anunció el estreno de su sencillo.