Brunella Horna sobre el ampay de Aldo Miyashiro junto a Fiorella Retiz: “Imágenes vergonzosas”

Janet Barboza y Brunella Horna iniciaron el magacín de “América hoy”, este 20 de abril, comentando el ampay emitido en el programa de “Magaly TV, la firme” protagonizado por Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz en el departamento de Óscar del Portal, quien estuvo acompañado de Fiorella Méndez. Durante unos minutos, la popular ‘Rulitos’ lamentó lo ocurrido con sus compañeros del canal.

Tras los comentarios de la conductora, que espera el pronto pronunciamiento de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, la empresaria chiclayana también se sumó a las críticas hacia los presentadores de televisión.

“Así es Janet, imágenes vergonzosas, lamentablemente salió este ampay donde involucran a dos compañeros de este canal , pero acá en “América hoy” sí vamos a hablar y daremos detalle tras detalle con objetividad”, mencionó.

La modelo arremete contra Néstor Villanueva

Al conocer que el cantante no cumple con todas las responsabilidad con sus hijos, fruto de su relación con Flor Polo y lleva un estilo de vida diferente a la de los menores, la modelo enfureció contra Néstor Villanueva, e incluso aseguró que si no cuenta con dinero suficiente para la manutención que venda su automóvil. “Siento que estás defendido, Susy, el rol de padre que debe de tener Néstor como padre, porque si no puede pagar la gasolina de carrazo, que lo venda; si no puede pagar la mensualidad de su departamento, que se vaya a otro más barato. Es su responsabilidad, lo principal que debe tener son los dos niños”, aseveró.

Brunella Horna se pronuncia sobre su viaje a Cancún

Tras pasar el feriado largo por Semana Santa en Cancún lejos de Richard Acuña, Brunella Horna contó que viajó junto a un grupo de chicas para celebrar la despedida de soltera de su mejor amiga. Además, detalló que la pasó muy bien en sus vacaciones. “Una despedida de soltera de mi mejor amiga. La pasamos bien, tipo relax por vacaciones, disfrutando con mis amigas”, mencionó para El Popular. Asimismo, se refirió a las recientes imágenes donde, al parecer, se le ve pasada de copas. “No, nada, todo controlado”, agregó.