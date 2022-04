Ampay de Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz: ¿Quiénes participan en la Súperliga Fútbol 7, organizada el productor y Óscar del Portal?

¿Qué dijo Mario Hart sobre el ampay?

Durante su última visita al set de "América Hoy", Mario Hart reflexionó sobre el "doble" ampay protagonizado por Aldo Miyashiro, Óscar del Portal, Fiorella Retiz y Fiorella Méndez. El ex chico reality sorprendió al asegurar que se debería tomar en cuenta las declaraciones del comentarista deportivo y el productor de América TV. “Siempre va a ser bueno escuchar a la otra parte. Nosotros no sabemos lo que se ha dado dentro de esa familia, en cuatro paredes dentro de su hogar. Sin embargo, siempre voy a rechazar los temas de infidelidad. (...) Son imágenes vergonzosas y yo me imagino que ellos en este momento deben estar pasando horas terribles”, dijo el ex integrante de "Esto es guerra".