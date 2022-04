Fiorella Retiz no va más en su programa “Click” tras ampay con Aldo Miyashiro

Fiorella Retiz fue retirada de su programa de tecnología. La gerencia de “Click”, programa que ella conducía, decidió no renovar su contrato debido a las imágenes difundidas el día de ayer por Magaly TV. Ella fue captada con Aldo Miyashiro, esposo de Érika Villalobos, luego de un partido de fútbol.

“La gerencia general del programa ‘Click’ ha decidido no renovar contrato de Fiorella Retiz, quien se desempeñaba como conductora del programa ”, dice el mensaje. “Le agradecemos el trabajo desempeñado durante estos meses”, agrega el texto.

Comunicado sobre continuidad de Fiorella Retiz. Foto: difusión

Fiorella Retiz se ausenta en redes sociales

La República confirmó que Fiorella Retiz no quería declarar hasta que saliera el ampay. No obstante, tras la difusión del mismo en televisión nacional, la ahora expresentadora de televisión no se ha pronunciado ni dado su versión sobre el hecho.

La reportera también ha desactivado los comentarios de sus redes sociales tras emitirse el avance, alrededor de las 2:00 p.m. del 19 de abril. En Twitter, bloqueó su perfil.

Fiorella Retiz había entrevistado a Aldo Miyashiro en su programa Click digital. Foto: Instagram

El último fin de semana ella estuvo registrando el partido del club Once machos”, donde trabaja como creadora de contenidos. Hasta la fecha es lo último que publicó en sus historias de Instagram.

¿Qué pasó entre Fiorella Retiz y Aldo Miyashiro?

Magaly Medina remeció la farándula al mostrar un ampay de Aldo Miyashiro con su exreportera de “La banda del chino” Fiorella Retiz. Ellos fueron captados dándose besos y abrazos en el departamento de Óscar del Portal.

El comentarista deportivo también fue captado pasando la noche con Fiorella Méndez, quien fue pareja de Pedro Loli. Ambos personajes no dieron declaraciones a la prensa.

Sin embargo, Aldo Miyashiro dejó un mensaje diciendo que reaparecerá este 20 de abril en su programa de televisión para aclarar lo sucedido.