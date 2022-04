Stephanie Cayo confirma ruptura con Maxi Iglesias: “Nuestra relación ya no sigue”

Finalmente, Stephanie Cayo se pronunció sobre los rumores de separación de Maxi Iglesias y confirmó lo dicho por su hermana Fiorella Cayo, quien aseguró que el clan se encuentra “soltera”, en referencia también a la mayor de todas, Bárbara.

Durante un evento de la firma de moda Rosa Clará, en España, la reconocida actriz peruana se animó a declarar sobre su coprotagonista de “Hasta que nos volvamos a encontrar”, la primera cinta peruana producida por Netflix.

Stephanie Cayo reveló que ya no mantiene un romance con Maxi Iglesias, pero aseveró que ambos se tienen mucho cariño y son amigos.

“Nuestra relación ya no sigue, pero la historia de amor sigue en la película y estamos tan contentos los dos de que nuestro amor haya traspasado tantos corazones... somos amigos, nos queremos mucho”, comentó.

Stephanie Cayo se pronuncia sobre Kerem Bürsin

Tras los rumores de un supuesto romance con el actor turco Kerem Bürsin, Stephanie Cayo reconoció que sí lo conoce y que le parece una buena persona. Además, descartó tener algún tipo de vínculo sentimental con él.

“Lo he conocido y me parece un gran tipo, pero todavía no lo conozco mucho, entonces digamos que todavía no lo he conocido muy bien”, señaló.

Stephanie Cayo parece tener un romance con galán turco llamado Kerem Bürsin. Foto: composición. Foto: composición

¿Por qué Stephanie Cayo fue relacionada con Kerem Bürsin?

Stephanie Cayo y Kerem Bürsin acapararon la atención de la prensa turca e italiana al ser visto juntos paseando por España. Y según medios extranjeros, el actor ya conocería a la familia de la actriz peruana.