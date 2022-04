“Hablando huevadas”: ¿qué relación familiar tiene Carlos Alcántara con Ricardo Mendoza?

“Hablando huevadas” vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras las ofensivas expresiones de sus conductores Ricardo Mendoza y Jorge Luna en contra de las personas con síndrome de Down.

Foto: Hablando huevadas

Las ‘bromas’ del dúo se hicieron rápidamente virales en redes sociales y despertaron la indignación de la opinión pública, líderes de opinión, autoridades y entidades como el Ministerio de la Mujer, el Colectivo Down Perú, entre otros.

Esta no es la primera vez que la pareja causa polémica. En febrero de este año Ricardo Mendoza despertó la indignación de decenas de cibernautas luego de bromear sobre una agresión sexual a una niña en una unidad de transporte público.

No obstante, uno de los reclamos más enérgicos ha sido el del actor Carlos Alcántara, quien criticó a la pareja de comediantes. Uno de ellos, Ricardo Mendoza, es su pariente.

Carlos Alcántara fue uno de los protagonistas de Pataclaun. Foto: GLR

“Mientras muchas familias luchan por sacar adelante a sus hijos(as) con habilidades diferentes o con alguna condición médica, hay mucha gente aún que continúa burlándose y riéndose de ellos, ¡basta ya de hablar huevadas!”, escribió Alcántara en su cuenta oficial de Instagram junto a los hashtags #Respeto e #Inclusión.

Carlos Alcántara suele luchar por los derechos de las personas con autismo. Foto: Facebook

Cabe precisar que el recordado Machín de Pataclaun es padre de un joven con autismo.

¿Cuál es el parentesco de Carlos Alcántara con Ricardo Mendoza?

La respuesta es sencilla: Ricardo Mendoza es el sobrino de Carlos Alcántara. El también protagonista de “¡Asu Mare!”, en algún momento, elogió a su familiar.

Carlos Alcántara orgulloso de su hijo Lorenzo. Foto: composición/ Instagram

El hecho ocurrió en 2020, durante una entrevista con el youtuber Carlos Orozco, durante la cual no dudó en mandarle un saludo y felicitarlo por el éxito que tenía en ascenso.

“No lo veía tiempo y no sabía que se dedicaba a esto. Y es súpertalentoso y él está haciendo su carrera solo. Yo le di el empujón, porque él apareció solo; yo no sabía que él iba a estar ahí… Y de ahí me enteré de que hace stand-up, que es maestro de stand-up, que escribe guiones… Le mando un abrazo y me siento muy feliz y orgulloso por él“, expresó en ese tiempo el humorista.