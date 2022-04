Néstor Villanueva no acudió a centro de conciliación donde lo esperaba Flor Polo

Flor Polo esperó por más de una hora a Néstor Villanueva en un centro de conciliación de Miraflores. La empresaria estaba dispuesta a llegar a un acuerdo con el cantante, este martes 19 de abril, por el bien de sus hijos, ya que tras el ampay con Tessy Linda le pidió el divorcio al intérprete de “No me alejes de ella”

La hija de Susy Díaz procedió a retirarse del centro de conciliación sin haber hablado con el padre de sus hijos. Al salir del lugar, la animadora fue abordada por los periodistas, a quienes les contó que no piensa tocar el tema.

“Disculpen. Por respeto a mis hijos, no voy hablar nada. Chicos, respeto su trabajo, pero no voy a hablar, discúlpenme”, acotó.

Flor Polo no rindió declaraciones a la prensa tras esperar a Néstor Villanueva. Foto: Grace Mora/URPI-LR

Animadora decide no ver a Néstor Villanueva en cumpleaños de su hijo

El 11 de abril, la empresaria visitó el set del programa “D’Mañana” para contar detalles de la celebración que le organizó a su hijo por su cumpleaños, al cual no asistió Néstor Villanueva. La hija de la excongresista precisó que el cantante sí pudo ver al menor después de la fiesta que había preparado. Asimismo, reveló que prefiere no compartir esos momentos con su expareja.

“Creo que los dos estamos expuestos y prefiero que cada uno lo haga (las fiestas) por su lado hasta que las cosas se calmen. Estoy demasiado estresada. Pido a las cámaras que me dejen en paz porque no puedo trabajar tranquila”, señaló.

Flor Polo pide divorcio a Néstor Villanueva

Luego de las declaraciones de Tessy Linda, ex pareja de Néstor Villanueva, Flor Polo fue entrevistada por Magaly Medina. La modelo aseguró que está decidida a divorciarse del cumbiambero por su tranquilidad y por la de sus dos pequeños hijos. “Quiero que ya no me vinculen con él. Hace tres meses que estoy separada y ya lo que haga el señor con su vida no me interesa, de verdad. Quiero seguir sacando adelante a mis hijos. Necesito estar tranquila, enfocada en mi trabajo y en mis cosas. Ya estoy decidida (a pedir el divorcio). Estoy con mi abogada viendo los trámites y llevar la fiesta en paz por el bien de los chicos”, mencionó.