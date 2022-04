Melissa Paredes bromea con cobrar para dar entrevista con Anthony Aranda: “Depende del presupuesto”

Dispuesta a todo. Melissa Paredes generó más de una sorpresa con sus declaraciones en la emisión del programa “En boca de todos”, este martes 19 de abril. Tras estar alejada varios meses de la pantalla chica, desde que inició una relación sentimental con Anthony Aranda, la exconductora de TV habló sobre su vida personal y sus proyectos profesionales. Además, no descartó regresar a la televisión como presentadora o actriz en alguna teleserie.

La ex reina de belleza se sometió a las picantes preguntas de la secuencia “Verdad, mentira o chisme”, donde Ricardo Rondón le consultó si ella y su pareja han decidido no aparecer en TV. De inmediato, la modelo desmintió tal versión y detalló —a modo de broma— que si llega a pisar un set junto al bailarín, debe existir un pago de por medio.

“Depende del presupuesto”, precisó. “No, en realidad no se ha dado el momento, no se ha dado la oportunidad (...) Al contrario, sería muy divertido, pero no se ha dado hasta ahora”, agregó. Dichas declaraciones provocaron las risas de los presentadores del magacín.

Actriz revela no perdonaría infidelidad de bailarín

La exconductora de “América hoy” reveló su postura si en algún momento Anthony Aranda le fuese infiel. En este caso, Melissa Paredes confirmó que no perdonaría cierta acción de su pareja. “No (lo perdonaría). Si ya tomas decisiones, porque ser infiel es una decisión, es porque no estás feliz con la persona que tienes al lado. Es mejor dar un paso al costado, tranquilito y listo”, acotó.

Melissa Paredes desmintió mudarse a Estados Unidos

La ex chica reality también se refirió a los rumores de radicar en Estados Unidos luego de iniciar una relación sentimental con Anthony Aranda. A pesar de haber obtenido la residencia americana gracias a su padre, Melissa Paredes detalló que renunció a ella porque prefiere quedarse en su país natal. “Les cuento que antes tenía mi residencia americana a la cual renuncié, porque mi vida la llevo en Perú. Toda mi familia vive allá, pero yo decidí renunciar, ya que tomé la decisión de radicar en mi país”, remarcó.