Gianella Marquina celebró el cumpleaños de su padre en lujoso restaurante

Una noche para celebrar. La joven influencer Gianella Marquina mostró detalles de lo que fue la cena por el cumpleaños de su padre, Raúl Marquina, en un conocido restaurante limeño. Mediante su cuenta oficial de Instagram, la hija mayor de Melissa Klug grabó varias historias donde se ve a la familia cantando el happy birthday y el momento en que su padre sopla la vela.

“50 años, cumple de mi progenitor”, se lee en una de las historias de Gianella. Como se recuerda, su padre, quien es empresario, sorprendió recientemente al revelar que postulará a la alcaldía del distrito de Bellavista, Callao, de la mano del partido “FE en el Perú”, liderado por Álvaro Paz de la Barra.

Gianella Marquina sufrió intoxicación antes del partido Perú vs. Uruguay

La joven influencer, al igual que su hermana Samahara Lobatón, revelaron en su cuenta de Instagram que se sentían mal de salud y por ello acudieron rápidamente a la clínica. “Solo a mí me pasan estas cosas justo cuando Perú está por jugar. Me muero. Me intoxiqué horrible”, expresó Gianella Marquina.

La hija de Melissa Klug sufre percance médico antes del partido de Perú. Foto: composición Gianella Marquina/ Instagram

Por su parte, Samahara dio detalles de cuál fue el origen de la intoxicación. “Ayer, mi hermana Gianella me dio un pie de piña y casi me mata. Literalmente me intoxiqué, pero nunca me había intoxicado en 20 años y no sabía realmente lo que me pasaba”, reveló, y precisó que necesitó de un balón de oxígeno porque no sentía su pecho cerrado.

Gianella Marquina narró cómo fue su primera semana de trabajo

Enamorada de su carrera. Gianella Marquina se encuentra estudiando la carrera de Derecho y ya ha comenzado a trabajar. Este nuevo paso en su vida laboral la ha dejado maravillada, pero también inquieta, pues indicó que ahora necesitará ser más responsable para cumplir sus horarios.