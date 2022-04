Magaly Medina y todas las veces que ha discutido EN VIVO con su equipo de producción

Magaly Medina ha protagonizado fuertes discusiones con el equipo de producción de su programa debido a los errores durante las transmisiones en vivo. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió el lunes 18 de abril, cuando la conductora enfureció porque los trabajadores de “Magaly TV, la firme” demoraron en presentar las conversaciones entre Néstor Villanueva y Tessy Linda.

A raíz de este suceso, recordamos otras ocasiones en las que la figura de ATV perdió los papeles y les dio un fuerte ‘jalón de orejas’ a sus colaboradores por las constantes fallas y los malos ratos que le hicieron pasar frente a cámaras.

Magaly Medina enfurece con su producción por constantes errores

El lunes 18 de abril, Magaly Medina pidió que lanzaran las capturas de pantalla de los chats entre Néstor Villanueva y la bailarina Tessy Linda, pero sus trabajadores no pudieron encontrar las imágenes correctas.

Al darse cuenta de lo sucedido, la ‘Urraca‘ se incomodó y los encaró por equivocarse continuamente. “A ver si se esmeran ahí en producción. Este problema lo venimos arrastrando desde que entré a este canal. No hay forma de que se confundan tanto” , acotó.

Producción de “Magaly TV, la firme” se equivocó con nota de Michelle Soifer

Un hecho similar se vivió el 5 de octubre del 2019. La conductora de “Magaly TV, la firme” solicitó que mostraran una entrevista que le realizó un diario local a Michelle Soifer y, en lugar de ello, aparecieron declaraciones de la madre de la cantante.

“¿Puedes ponerme por favor la entrevista? Tengo una descoordinación, disculpen señores del público. No es la primera vez, pero son temas de orden interno que prometo se van a solucionar”, manifestó una ofuscada Magaly, quien minutos después volvió a tener un cruce de palabras con sus colegas por hacer ruido detrás de cámaras. “No me hagan pasar vergüenza, hay que respetar al público” , aseveró.

Magaly regaña a su producción: “¿Por qué no me hacen caso?”

Otra discusión entre Magaly Medina y la producción de “Magaly TV, la firme” se dio en septiembre del 2021. Por aquel entonces, la presentadora se disponía a emitir imágenes de la lujosa mansión en la que Sheyla Rojas había empezado a convivir con ‘Sir Winston’, sin contar con que habría un notorio retraso.

Con gran fastidio, la ‘Urraca‘ mencionó “¿Puedes ponerme lo de la casa? Porque estoy viendo a Sheyla paseando... Esa es una tequilera. Esa no es la casa. Estoy pidiendo las tomas de la casa. Las tomas de la casa. ¿Por qué no me hacen caso?, ¿por qué (no) son más ubicados? ”.

Magaly Medina regaña a director de producción de “Magaly TV, la firme”

En octubre del 2021, cuando se hablaba sobre la nueva relación de Estrella Torres con el modelo Kevin Salas, Magaly solicitó lanzar el informe sobre la pareja, pero nadie prestó atención a su pedido, lo cual la incomodó rápidamente.