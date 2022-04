Karen Dejo: empresario captado con la modelo pidió a Magaly que su ampay no fuera emitido

Magaly Medina suele poner en aprietos a las principales figuras del espectáculo nacional con sus tan temidos ampays. Una de las últimas víctimas de la conductora fue Karen Dejo, quien fuera captada en situaciones bastante cariñosas con dos hombres diferentes en una misma semana: primero en una fiesta en Barranco con el empresario César Rey de Castro y luego el viernes 15 de abril con el también hombre de negocios, Christian Buhler.

Como era de esperarse, las cámaras del programa de la ‘Urraca’ fueron en busca de la exintegrante de Esto es guerra para conocer su versión. Sin embargo, la modelo negó que tuviera relación alguna, pero revelo que intentó algo más con una persona que no reveló su nombre.

Christian Buhler pidió que su ampay con Karen Dejo no saliera al aire

Tras las breves declaraciones de Karen Dejo, Magaly Medina reveló que el empresario Christian Buhler se comunicó con algunos de los amigos de la conductora para que dicho ampay no viera la luz. Sin embargo, la ‘Urraca’ aseguró que su entorno ni siquiera le hizo llegar el pedido gracias a que la conocen bien.

“ Yo sé que estuvo llamando a varios amigos míos para que intervinieran la primera vez que lo ampayé con Karen Dejo para pedirme que no pasara las imágenes. Felizmente, mis amigos que me conocen de verdad y me respetan, no se atreven a llamarme y pedirme que deje de pasar algunas imágenes. En este caso, estos amigos míos no me llamaron, pero él quería que me llamen, para impedir que las imágenes salgan ”, precisó.

¿Qué dijo Karen Dejo tras sus ampays?

Al ver al reportero de Magaly TV, la firme, Karen Dejo cambió su semblante por uno más nervioso luego de la consulta sobre los ampays con dos empresarios. Pese a las imágenes, la exchica reality negó que esté iniciando alguna relación sentimental y hasta culpó a Magaly Medina por ello.

“Intenté tener algo con una persona (Christian Buhler), pero las cosas no prosperaron por la culpa de ustedes (programa de Magaly Medina). No importa. No quiero hablar de un tercero porque lo voy a respetar. No estoy con nadie (…). Yo estoy sola; no tengo una relación con absolutamente nadie”, aseguró para ATV.