Juliana Oxenford incómoda por comentario de alcalde de Moche: “Un poco desubicado es usted”

Juliana Oxenford tuvo como invitado especial al alcalde de Moche, Arturo Fernández, en su programa “Al estilo Juliana” este martes 19 de abril. Durante la conversación, el político protagonizó un curioso momento, pues sin reparos confesó que le gustaba la periodista e incluso se atrevió a decir que siente cierta química con la presentadora.

“A mí me gustaría tenerla en Moche, porque usted es hermosa, es linda, me encanta, porque a pesar de todo (…) la recibiría con los brazos abiertos, porque entre usted y yo hay una química (…) hay algo. Con todo el respeto que se merece tu esposo, tú me gustas, eres bonita, eres inteligente, me encantas”, expresó.

De inmediato, la figura de ATV enfrentó al burgomaestre: “Oiga, ¿de verdad, es cierto lo que está diciendo? (…). ¿Cómo me va a decir esto en una entrevista? (…) Se da cuenta de que a usted le encanta hacer noticia. Mañana va a tener lo que quiere, señor alcalde”, indicó. “ Un poco desubicado es usted; voy a ir a Moche con mi esposo a ver si se atreve a decírmelo cara a cara. Me gustaría estar indignada, porque usted es un personajón”.

Periodista cuestiona propuesta de Pedro Castillo

La conductora de televisión se mostró en contra la petición de Pedro Castillo, quien pidió la castración química para Juan Antonio Enríquez García, quien abuso sexualmente de una menor de 3 años en Chiclayo. “El presidente propone castración química para los violadores, un absurdo total por donde se le mire y analice. Claro, si el chamán Condori sigue trabajando en el Minsa, quizás por allí vienen los consejos. Aquí te sacan de un ministerio, pero te quedas en otro puesto”, escribió en Twitter.

Juliana Oxenford había exigido previamente pena de muerte para Juan Antonio Enríquez García, más conocido como "El monstruo de Chiclayo". Foto: Twitter

Juliana Oxenford critica a conductores de “Hablando huevadas”

La última polémica protagonizada por los presentadores de “Hablando huevadas” por haberse burlado de las personas con síndrome de Down generó indignación en la comunicadora. “Para mí, hacer comedia burlándote de personas vulnerables, de personas con capacidades diferentes, eso no te hace artista, te hace una persona vulgar, carente de valores, que tanta falta le hacen a nuestra sociedad. A mí no me da risa, me da pena que gente como esa tenga éxito”, acotó.