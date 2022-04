Juliana Oxenford arremete contra Hablando huevadas: “A mí no me da risa, me da pena”

Los conductores de “Hablando huevadas” volvieron a estar en el centro de la polémica luego que se difundiera unas imágenes donde Jorge Luna y Ricardo Mendoza se burlan deliberadamente de las personas con síndrome de Down. Los humoristas ya han sido duramente criticados a inicios de febrero cuando tomaron con gracia el abuso sexual que sufrió una niña a bordo de un vehículo de transporte público.

Estos desatinados comentarios originaron que los internautas rechacen los mismos, por lo que en la noche de este lunes Juliana Oxenford también condenó lo dicho por los humoristas. La periodista ya se había pronunciado mediante su cuenta de Twitter, pero en la noche de este lunes 18 de abril le dedicó varios minutos a ambos personajes en su noticiero.

Juliana Oxenford arremetió contra “Hablando huevadas”

La periodista cuestionó no solo el estilo de hacer comedia de Jorge Luna y de Ricardo Mendoza, sino que también criticó a los seguidores de ambos. Asimismo, la presentadora aseguró que el Perú necesita de contenidos de calidad y con valores, contrario a lo que ella cree que ofrecen dichos comediantes.

“ Para mí, hacer comedia burlándote de personas vulnerables, de personas con capacidades diferentes, eso no te hace artista, te hace una persona vulgar, carente de valores que tanta falta le hace a nuestra sociedad. A mí no me da risa, me da pena que gente como esa tenga éxito ”, indicó para sus televidentes.

Hablando huevadas sufrió el hackeo de su canal de YouTube

Durante la tarde de este lunes 18 de abril, el canal de YouTube de “Hablando huevadas” fue hackeada por piratas cibernéticos. Estos cambiaron la descripción de la cuenta a “Ethereum US” y posteriormente publicaron una transmisión en vivo de dos personas hablando sobre criptomonedas. Tras algunas horas, tanto Jorge Luna como Ricardo Mendoza dieron una rueda de prensa virtual para dar detalles de lo sucedido.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza son los conductores de "Hablando huevadas" que se emite a través de YouTube. Foto: captura YouTube

“Hoy ‘Hablando Huevadas’ ha sido agredido (...). Hemos tenido unas horas de conmoción, la cosa ha sido un poco dura, nos ha tomado por sorpresa. Estábamos aquí viendo nuevas formas de entretener al público, que tanto necesita un poco de humor en estos tiempos de tristeza, nosotros intentamos desviar su atención por un momento y nos topamos con que nuestro canal ya no era nuestro”, precisó Mendoza.