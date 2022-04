Jesús Alzamora y María Paz se quiebran al revelar que tuvieron problemas de fertilidad

Jesús Alzamora y María Paz Gonzáles-Vigil se encuentran viviendo uno de los mejores momentos de su vida luego de anunciar públicamente que muy pronto volverán a ser padres. El influencer y su pareja, una reconocida modelo, se mostraron más que emocionados por el nuevo integrante que llegará a su familia y se sumará a su hijo Vicente.

Sin embargo, recientemente develaron que tuvieron dificultades para concebir. En el programa virtual “La lengua”, conducido por el también actor, comentaron sobre la complicada situación que vivieron a causa de los problemas de fertilidad.

Tuvieron problemas para concebir

Jesús Alzamora contó que por varios meses tuvieron que seguir un tratamiento y no dudó en recalcar el esfuerzo que hizo su esposa con las inyecciones y los exámenes.

“Un tratamiento de fertilidad involucra un sacrificio enorme de la familia, pero de sobretodo de mi esposita, de la mujer , de la persona que va a cargar esa vida que por algún motivo se estaba complicando en venir. Es una campeona”, expresó y con sus palabras hizo quebrar a la modelo.

“Llevamos en este proceso 3 años, pero no lo habíamos comentado. Uno no sabe lo que puede estar pasando una pareja, quizá no pueden tener hijos, se les esta complicando o quizá no van a poder tener”, agregó María Paz Gonzáles-Vigil entre lágrimas.

Así anunciaron el segundo embarazo

Jesús Alzamora y María Paz Gonzáles-Vigil sorprendieron a sus millones de seguidores al anunciar que se encuentran a la espera de su segundo bebé. La pareja dio la noticia públicamente a través de redes sociales y con un tierno mensaje.

“¡La familia crece! Es complicado llegar a las palabras para describir el momento que estamos sintiendo. Fue mucho tiempo el que esperamos por esto, pero las cosas pasan cuando tienen que pasar y ni un segundo antes ni después. ¡Estamos muy felices porque la familia va crecer y nuestro cachorrín va tener un hermanit@!”, se lee en la publicación de Instagram.