Jean Paul Strauss se despide de su madre, Anita Martínez: “Ve con Dios”

Jean Paul Strauss se encuentra atravesando uno de los momentos más dolorosos de su vida, ya que este martes 19 de abril se confirmó la muerte de su madre, la artista Anita Martínez, de 74 años de edad.

A través de sus redes sociales, como Facebook e Instagram, el cantante peruano dedicó un sentido mensaje a la mujer que le dio la vida.

En la publicación, Jean Paul Strauss agradeció todos estos años compartidos con Anita Martínez y aseguró que su amor será inquebrantable.

“Gracias por todo, mi reina, y ve con Dios. Tus hijos, nietos, familia y amigos te amaremos y recordaremos siempre”, escribió.

Asimismo, el artista invitó a todos los que quisieran acompañar para dar el último adiós a su madre.

“Será velada en Virgen de Fátima hoy (martes) y mañana miércoles (20 de abril) hasta las 2.00 p.m. para quienes quieran despedirla”, agregó.

Jean Paul Strauss se despide de su madre Anita Martínez. Foto: Jean Paul Strauss/Facebook

¿Quién anunció la muerte de Anita Martínez?

Fue la organización Inter Artis Perú la encargada de comunicar el fallecimiento de Anita Martínez a través de su cuenta oficial de Facebook.

“En nombre de la familia Inter Artis Perú brindamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares y amigos de Anita Martínez. Descansa en paz”, se señala en el mensaje.

Falleció la actriz Anita Martínez. Foto: Interartis Perú /Facebook

Jean Paul Strauss: “Mi mamá ya no me reconoce”

Durante su participación en “Yo soy, grandes batallas, grandes famosos” en mayo del 2021, Jean Paul Strauss reveló que su madre padecía de pérdida de memoria y ya casi no lo reconocía. “Quería dedicársela (la canción “Aleluya”), especialmente a mi madre. Ella pasa por un momento delicado ya hace muchos años, ya no me reconoce, pero en el corazón nos amamos y se siente el amor que siempre ha estado entre nosotros”, comentó aquella vez.