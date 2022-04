Ignacio Baladán es abordado por “Amor y fuego” al ser ‘ampayado’ con Jazmín Pinedo: “Te hemos visto”

Ignacio Baladán fue abordado por uno de los reporteros de “Amor y fuego” para consultarle sobre las imágenes difundidas por el programa; en ellas se aprecia al uruguayo junto a Jazmín Pinedo caminando por las calles de Barranco y luego dirigiéndose al departamento de la popular ‘Chinita’, donde también se encontraba su excuñada.

“Ignacio, te hemos visto la vez pasada por Barranco con Jazmín Pinedo”, le mencionaron al chico reality, además de consultarle sobre qué tipo de relación tiene con la modelo; sin embargo, este no dio comentario alguno. “¿Qué se cocina entre Ignacio y Jazmín?”, fue el titular elegido por el magazine de Willax.

Jazmín Pinedo indignada con “Amor y fuego” tras invadir su privacidad

La exconductora Jazmín Pinedo arremetió contra el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre por mostrar imágenes de su departamento y por insinuar que tendría algún acercamiento con el chico reality Ignacio Baladán. Por ello, no tardó en pronunciarse en sus redes sociales.

Jazmín Pinedo desmiente a "Amor y fuego" y asegura estar soltera. Foto: Jazmín Pinedo/Instagram

“Somos tres, Ignacio, mi excuñada y yo. No dos como se ve en esta promo. Además, sombreo esta imagen porque no autoricé que se grabe el interior de mi casa, mi sala puntualmente (...) Respeto su labor periodística, pero no comparto la invasión de mi hogar” , expresó la popular ‘Chinita’, y precisó que tiene una amistad de años con Baladán.

"Lamento que se exponga así mi espacio privado", exclamó Jazmín Pinedo. Foto: Jazmín Pinedo/Instagram

Fans de Jazmín Pinedo respaldan su indignación

Los comentarios de la publicación en Instagram de “Amor y fuego” sobre el supuesto ampay entre Ignacio Baladán y Jazmín Pinedo, no se hicieron esperar. Varios de los usuarios criticaron al programa por insinuar cosas que no son. Habrían sido tantas las quejas que la cuenta limitó la opción de comentarios. ¿Qué responderán ‘Peluchín’ y Gigi?

Usuarios molestos con publicación de "Amor y fuego". Foto: Amor y fuego/Instagram