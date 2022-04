Carlos Alcántara y el día que elogió a su sobrino Ricardo Mendoza: “Es súper talentoso”

“Hablando Huevadas” vuelve a ser noticia en diversos medios nacionales, esta vez por la “broma” que hicieron sobre el partido de futsal que jugó la selección peruana frente a Uruguay, donde compiten personas con síndrome de down. Diferentes figuras de la farándula peruana han criticado la actitud de los conductores, Ricardo Mendonza y Jorge Luna, pues no es la primera vez que esto sucede.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido el pronunciamiento del reconocido actor Carlos Alcántara, quien sentenció estas burlas, pese a que anteriormente se mostró orgulloso de la carrera profesional como comediante que está formando su sobrino Ricardo. Conoce todo lo dijo de él hace un año.

Carlos Alcántara suele luchar por los derechos de las personas con autismo. Foto: Facebook/Instagram HH

¿Qué dijo en el pasado?

En 2020, Carlos Alcántara brindó una entrevista para el programa de Youtube de Carlos Orozco. Ahí, el cómico habló sobre sus proyectos y los planes que tiene en mente. No obstante, cuando el conductor le preguntó sobre su sobrino, el presentador de “Hablando Huevadas”, no dudó en mandarle un saludo y felicitarlo por el éxito que tiene.

“No lo veía tiempo y no sabía que se dedicaba a esto. Y es súper talentoso y él está haciendo su carrera solo. Yo le dí el “empujón”, porque él apareció solo, yo no sabía que él iba a estar ahí…Y de ahí me enteré que hace stand-up, que es maestro de stand-up, que escribe guiones…Le mando un abrazo y me siento muy feliz y orgulloso por él ”, expresó en ese tiempo el humorista.

Carlos Alcántara no respalda comentarios de “Hablando Huevadas”

A través de su cuenta oficial de Facebook, el productor de “Asu mare”, dio su opinión respecto a las expresiones despectivas que tuvieron los comediantes hacia las personas con síndrome de down, el último 17 de abril durante la emisión de su conocido programa de Youtube.

“Mientras muchas familias luchan por sacar adelante a sus hijos (as) con habilidades diferentes o con alguna condición médica, hay mucha gente que aún continúa burlándose y riéndose de ellos, ¡basta ya de hablar huevadas!”, escribió el productor en redes sociales.