El día que Aldo Miyashiro le pidió matrimonio a Erika Villalobos en “El gran show”

Se terminó. Aldo Miyashiro y Erika Villalobos conformaban una de las parejas más estables de la farándula peruana; sin embargo, el reciente ampay de “Magaly TV, la firme” publicado este martes 19 de abril en el que se ve al conductor en situaciones cariñosas con su exreportera Fiorella Retiz anticipa que su matrimonio con la reconocida actriz habría llegado a su fin.

El presentador de “La banda del Chino” llevaba más de 15 años casado con la artista. Sin embargo, mantenía al margen su vida marital con la protagonista de “Mi esperanza” y no contaba detalles de su relación sentimental.

A pesar de ello, protagonizó por primera vez un tierno momento en televisión nacional, y fue cuando decidió gritar su amor a los cuatro vientos y proponerle matrimonio a la también cantante en el set de “El gran show”.

En 2020, la guionista sorprendió al protagonista de “Once machos” con una conmovedora carta en redes sociales tras cumplir 15 años de casados, a lo que él mencionó que su esposa decidió hacer público este tierno gesto. “Me dijo que quiso escribirlo y ya está. La única vez que hemos abierto nuestra relación fue en ‘El gran show’. Luego cerramos las persianas porque, si tenemos un momento feliz o duro, lo vivimos a puertas cerradas y es lo mejor”, contó a Trome.

Aldo Miyashiro llegó al set de Gisela Valcárcel. Foto: captura YouTube.

¿Cómo fue su pedida de mano en “El gran show”?

Erika Villalobos era una de las participantes del programa de Gisela Valcárcel y recibió una grata sorpresa de Aldo Miyashiro tras realizar una de sus presentaciones. En 2011, el actor se presentó en el set de “El gran show” para cumplir una de sus promesas, ya que su pareja le había dicho que le pida matrimonio cara a cara.

“Siempre me he criticado mientras he estado contigo por ser un hombre de pocos detalles y pensé que para el amor no se necesitaban detalles, pero sí se necesitan de vez en cuando (…). A lo mejor se necesita música o un violín (...) Ha sido un tiempo demasiado difícil y duro, pero ha sido bueno para entender algunas cosas. Te amo, quiero estar contigo toda mi vida. Lo dije en Twitter y me pediste que te lo diga en la cara, y te digo que desde ahora nuestro amor nunca podrá ser sentenciado y mucho menos eliminado. Cásate conmigo una vez más, por favor”, indicó.

Aldo Miyashiro pidió dos veces matrimonio a Erika Villalobos

La figura de América TV contrajo matrimonio con la actriz nacional en 2005; sin embargo, en 2010 la pareja tuvo un quiebre en su relación, pero decidieron luchar por su amor. Al año siguiente, Aldo Miyashiro y Erika Villalobos retomaron su historia de amor, por lo que el popular ‘Caradura’ decidió pedirle matrimonio por segunda vez.