¿Quién es Fiorella Retiz, exreportera de América TV que aparece en ampay con Aldo Miyashiro?

El famoso presentador y actor peruano Aldo Miyashiro vuelve a ser el centro de atención luego de que Magaly Medina revelara una serie de imágenes en las que se le puede ver junto a la periodista Fiorella Retiz, con quien ha trabajado en distintas producciones y proyectos, como “La banda del Chino” y “Once machos”.

Descubre todos los detalles sobre la trayectoria profesional de la conductora que se convirtió en el centro de atención de los seguidores del trabajo del famoso ‘Chino’ Miyashiro.

¿Quién es Fiorella Retiz?

Fiorella Retiz es conocida en el mundo de la televisión peruana por su trabajo como conductora y reportera en distintas producciones de casas televisivas como América TV y Latina. Así, es recordada por muchos peruanos por conformar el equipo de presentadores del programa “La banda del Chino”.

Fiorella Retiz comparte fotos junto a Aldo Miyashiro en redes sociales. Foto: Instagram

Recientemente, Fiorella compartió con sus seguidores de redes sociales la noticia de que había recibido el bachiller de Periodismo después de haber estudiado la carrera por 10 años.

“Mi trabajo nunca me dejó llevar ciclos completos y después fui mamá y tenía que dividirme entre estudiar, trabajar y cuidar a mi bebé. Recuerdo que desde pequeña siempre dije que quería ser periodista y, gracias al esfuerzo de mis papás (al comienzo), y luego mi sacrificio, logré pagar todo y terminarlo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Fiorella Retiz tiene el grado de Bachiller en periodismo. Foto: Instagram

¿En qué proyectos ha trabajado Fiorella Retiz?

Como se mencionó previamente, Fiorella Retiz viene trabajando con Aldo Miyashiro desde mucho antes de que las imágenes de “Magaly TV, la firme” confirmaran un acercamiento entre ambos, el cual iría más allá de lo laboral.

A finales del 2020, la periodista sorprendió al confirmar su integración al equipo de “Más vale tarde”, programa conducido por Mathías Brivio en Latina. En una entrevista exclusiva para La República, la reportera se mostró feliz de participar en esta producción fuera de cámaras, específicamente creando la agenda de contenidos.

“Es la primera vez que trabajo en Latina. Estoy contenta por el buen debut del programa, también por compartir espacio con Mathías y mis otros compañeros. He caído en buenas manos y estoy feliz por eso”, comentó en aquella ocasión.

Fiorella Retiz junto a Mathías Brivio en "Más vale tarde". Foto: Instagram

De igual forma, Retiz ha conducido un programa radial deportivo en Radio Exitosa, junto al periodista Silvio Valencia. Además, la comunicadora reveló que tenía un proyecto en solitario llamado “MAD”, en el cual entrevistaba a distintos personajes a través de Instagram, y presentó un programa de apuestas a través de plataformas como Youtube.

¿A qué se dedica actualmente Fiorella Retiz?

Tal como lo anuncia en sus redes sociales, Fiorella Retiz se desarrolla en distintos proyectos, dentro y fuera de la televisión peruana. Si bien aún hace colaboraciones con el programa de Aldo Miyashiro, está enfocada en hacerle seguimiento al equipo de fútbol del famoso conductor, Once Machos.

Además, señala que es reportera de la Súperliga F7, torneo en el que participa el grupo deportivo antes mencionado. Asimismo, conduce dos programas transmitidos vía cable y web. Uno de ellos es “Click digital”, el cual está enfocado en temas de tecnología y es producido por Trendy Group Media. Esta producción se puede ver a través de la señal de Movistar, Claro, entre otras.

Fiorella Retiz había entrevistado a Aldo Miyashiro en su programa Click digital. Foto: Instagram

Por otro lado, Retiz es parte del equipo de reporteros de la plataforma Ovación Web, portal enfocado en temas deportivos a nivel nacional e internacional. Como se sabe, la comunicadora es una apasionada por el fútbol y está a favor de impulsar la presencia de mujeres en el periodismo deportivo.

“Seguimos luchando con el tema del machismo y es constante. Sin embargo, el mundo está cambiando y atrás van quedando ciertas creencias. Este cambio también se da gracias a periodistas muy capacitadas”, dijo también para La República.

Fiorella Retiz acusa a Silvio Valencia de haberle faltado el respeto

El ampay entre Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz no es el primer momento tenso registrado en relación a la periodista. En el 2018, la mujer de prensa trabajaba junto al conductor Silvio Valencia en el programa “Exitosa deportes”.

En una de las ediciones, el conocido conductor sorprendió al quedarse callado mientras ella hablaba. Debido a este incómodo momento, Retiz salió a explicar lo que había sucedido en realidad. “Hemos tenido un problema fuera de cámaras con dicho señor y me faltó el respeto (no entraré en detalles). Yo soy profesional y me siento a su lado tratando de hacer lo mejor posible”, escribió en sus redes.

Más adelante, mostró su rechazo a cualquier tipo de violencia hacia la mujer: “Yo puedo ser bromista y aceptar bromas, pero jamás dejaré que me falten el respeto y, con sus antecedentes, no lo permitiré. En un país donde queman, violan y matan a mujeres, no seré una más”.