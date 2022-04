¿Qué fue de Areliz Benel, ‘Shirley’ de “Al fondo hay sitio”, tras alejarse de la TV?

A puertas de estrenarse la novena temporada de la serie “Al fondo hay sitio” (AFHS), los fans se preguntan si regresarán todos los actores del elenco original. En ese sentido, una de las intérpretes más recordadas es Areliz Benel, quien dio vida a Shirley Gonzáles, personaje muy querido de la trama.

Sin embargo, la actriz, quien estudió en La Escuela Nacional Superior de Arte Dramático (ENSAD), no se ha pronunciado con respecto a su retorno. Además, actualmente no se encuentra radicando en Perú, ya que está enfocada en crecer profesionalmente en nuevos horizontes. Por ello, en esta nota, conoce qué ha sido de su vida y en qué incursiona actualmente la reconocida artista.

Areliz Benel y su paso por “Al fondo hay sitio”

La actriz Areliz Benel se convirtió oficialmente en parte de la familia de “Al fondo hay sitio” en la tercera temporada, en la que interpretó a Shirley Gonzáles, hija de la relación clandestina que tuvo Lucho Gonzales (Bruno Odar) con Reyna Pachas (Tatiana Astengo); además de su hermano Yoni Gonzales (Joaquín Escobar).

Junto a su familia, pusieron de cabeza al vecindario de Las Lomas. Su personaje se caracterizaba por tener un comportamiento engreído, ya que intentaba ser el centro de atención y envidiaba a su media hermana Grace (Mayra Couto). Pero con el pasar de las temporadas, Shirley demostró que no era una persona superficial y tenía su corazoncito, además de metas como convertirse en tripulante de cabina.

“Era todos los días, de lunes a sábado, siempre Shirley, me llamaban Shirley en las calles; entonces, ya un poco cambió eso, puedo respirar. Es bonito recordarlo, pero ya estoy en otra faceta ahora (...) Yo soy todo lo contrario a Shirley, soy muy tímida y no me parezco en nada a mi personaje”, reveló Benel en una entrevista con “El blog de Karina (Rivero)” en 2017.

Fueron seis años interpretando al querido personaje, que marcó la carrera de la actriz. Después del fin de la emisión de AFHS, no se le vio más en la pantalla chica, aunque ello no significó que haya dejado de actuar.

Areliz Benel protagonizó la webserie de Cyzone

En el 2015, la artista fue parte del proyecto “No aguanto a mis hermanas”, una webserie de la marca de maquillaje Cyzone grabada en Chile, donde también participaron las actrices peruanas Sophie Draxl, Mia Noel y la youtuber colombiana Matu Garcés.

Cada capítulo no superaba los cinco capítulos y la serie narraba la historia de tres hermanas diferentes que comparten un mismo baño, además de mostrar los productos de la marca. Areliz daba vida a Lina, la hermana mayor que se caracterizaba por ser la más ordenada y disciplinada.

Dejó el Perú en busca de nuevos horizontes

En 2018, programas de espectáculos como “En boca de todos” dieron a conocer que Areliz Benel apareció en una de las escenas de la serie “El secreto de Selena (Quintanilla)” para interpretar a una ‘chola mexicana’.

“Él detrás de cámaras de mi primer pasito en México” , escribió la actriz de 33 años en su publicación de Instagram; sin embargo, precisó que dicho papel no fue estable y solo consistió en una corta participación.

Areliz también formó parte de películas como “Pasos de fuego”, donde se narra el arte de la danza caporal. Su más reciente proyecto artístico internacional fue la película “La lotería”, en la que encarna a una de las protagonistas con el papel de Sandra, “una colombiana que le dará un giro tremendo a la película”.

El filme se llevó a cabo en la Ciudad de México y fue dirigida por el cineasta iraní Ali Atshani. “Mi primera película en México dirigida totalmente en inglés (...) Volviendo al ruedo y siendo feliz por la oportunidad de volver a hacer lo que más amo en el mundo”, expresó Areliz en una publicación de Instagram.

Los protagonistas de "Lotería" serán los actores Borzou Arjmand, Antonio Monroi y Areliz Benel. Foto: Areliz Benel/Instagram

El filme comenzó a rodarse el 20 de diciembre del 2021 y contará la historia de un iraní que anhela conocer Hollywood. Al ser rechazado para obtener la visa de Estados Unidos, llega a Baja California para ingresar de manera irregular al país norteamericano.

Areliz Benel es una de las protagonistas de la película "Lotería" dirigida por el cineasta iraní Ali Atshani. Foto: Areliz Benel /Instagram

Al parecer, la etapa de rodaje ya terminó, pues Areliz Benel ahora publica historias desde la ciudad de Nueva York. ¿Cuál será el siguiente paso de la actriz peruana?